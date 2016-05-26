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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лис, 2020 15:21
Citizen_D написав: Flamingo написав:
одна почемуто пошла по категории "продукты" за 2%.
Алкоголь?
У меня вчера алкоголь прошел, как маркетплейс.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 16:19
Сразу не начислили бонусы за zakaz.ua
Но что-то раздел кешью тормозит, надеюсь роздуплятся и начислят
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 29 лис, 2020 19:24
Вкладчик1234 тока шо оплатил 10к на розетке, все зачислили моментально
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Додано: Пон 30 лис, 2020 00:47
clientage написав: 2XL написав:
В сенсе есть аналог пополнения онлайн со своего счета? Шаблон по таким пополнения не предлагает
Просто создайте платеж на нужный ИБАН, и после выполнения сохраните шаблон.
В Мобайле такое каНает при самом платеже, но сохранить шаблон там низзя.
В этой новой свистоперделке тоже нельзя сделать шаблон для перевода с дебитки на кредитку.
Ещё одни обои на разваленный бэк.
Все остаётся по старому - для гашения кредитки в Алле проще воспользоватся шаблоном в другом банке
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Додано: Пон 30 лис, 2020 08:36
Вкладчик1234 написав:
Сразу не начислили бонусы за zakaz.ua
Но что-то раздел кешью тормозит, надеюсь роздуплятся и начислят
Так и нет бонусов.
Прошу представителя напрячь спартанских смузистов
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 30 лис, 2020 08:53
Вкладчик1234 написав: Вкладчик1234 написав:
Сразу не начислили бонусы за zakaz.ua
Но что-то раздел кешью тормозит, надеюсь роздуплятся и начислят
Так и нет бонусов.
Прошу представителя напрячь спартанских смузистов
Добрый день. Минимальная сумма покупки для получения бонусов - 500 грн.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 30 лис, 2020 09:07
Alfa_Bank написав:
Добрый день. Минимальная сумма покупки для получения бонусов - 500 грн.
Добрый день.
А когда это поменялось?
4 октября делал аналогичную покупку - и всё начислилось онлайн.
Пипец, альфа не может без капканов. Нужно перед каждой транзакцией вычитывать текущую редакцию правил, ведь "організатор має право". Напёрсточники
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Вкладчик1234
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