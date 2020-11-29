hv написав:При использовании шаблонов автоматически идет платеж на сумму, сохраненную при создании шаблона. Нужно добавить сумму в редактируемые поля, потому что иначе в шаблонах мало пользы - их невозможно использовать, если платежи идет на разные суммы.
Добрый день. Сумму можно редактировать при оплате по шаблону. Если у вас не получилось, напишите детали в ЛС.
А есть ли планы для возможности создать шаблон между своими счетами в вашем сенсе?
hv написав:При использовании шаблонов автоматически идет платеж на сумму, сохраненную при создании шаблона. Нужно добавить сумму в редактируемые поля, потому что иначе в шаблонах мало пользы - их невозможно использовать, если платежи идет на разные суммы.
Добрый день. Сумму можно редактировать при оплате по шаблону. Если у вас не получилось, напишите детали в ЛС.
А есть ли планы для возможности создать шаблон между своими счетами в вашем сенсе?
hv написав:При использовании шаблонов автоматически идет платеж на сумму, сохраненную при создании шаблона. Нужно добавить сумму в редактируемые поля, потому что иначе в шаблонах мало пользы - их невозможно использовать, если платежи идет на разные суммы.
Добрый день. Сумму можно редактировать при оплате по шаблону. Если у вас не получилось, напишите детали в ЛС.
Благодаря представителю банка вопроса снят. Таки можно поправить сумму, в заблуждение вводила красная подпись, что недостаточно денег для оплаты и вибрация.
Alfa_Bank, вы уже можете такое? Ваау. Кассир будет через окошко кассы шерить доки из Дії? Я завтра зайду за валютой
«Банківські послуги стають ще зручнішими. Національний банк опублікував роз'яснювальний лист на сайті, що з 1 грудня завдяки електронним паспортам у Дії можна верифікувати та ідентифікувати свою особу для здійснення касових операцій у банку», — прокоментував Віцепрем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. https://bit.ly/3fAyky2