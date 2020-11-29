RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9108910991109111

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1046
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1046
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:00

  Alfa_Bank написав:
  hv написав:При использовании шаблонов автоматически идет платеж на сумму, сохраненную при создании шаблона. Нужно добавить сумму в редактируемые поля, потому что иначе в шаблонах мало пользы - их невозможно использовать, если платежи идет на разные суммы.

Добрый день. Сумму можно редактировать при оплате по шаблону. Если у вас не получилось, напишите детали в ЛС.

А есть ли планы для возможности создать шаблон между своими счетами в вашем сенсе?
curiousobro
 
Повідомлень: 2760
З нами з: 21.07.17
Подякував: 51 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:16

  curiousobro написав:
  Alfa_Bank написав:
  hv написав:При использовании шаблонов автоматически идет платеж на сумму, сохраненную при создании шаблона. Нужно добавить сумму в редактируемые поля, потому что иначе в шаблонах мало пользы - их невозможно использовать, если платежи идет на разные суммы.

Добрый день. Сумму можно редактировать при оплате по шаблону. Если у вас не получилось, напишите детали в ЛС.

А есть ли планы для возможности создать шаблон между своими счетами в вашем сенсе?

Добрый день. Вопрос будет вынесен на обсуждение.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9648
З нами з: 18.02.13
Подякував: 92 раз.
Подякували: 881 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:02

Не монял в чому сенс этой всей мудотени :(

Т.е. Сенс не для меня?
Нуна срочно принять пару десятков капель
Или мож чо курнуть нуна было перед просмотром? :mrgreen:
Довели спартанцы-демоны :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33092
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2624 раз.
Подякували: 3889 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:09

  Alfa_Bank написав:
  hv написав:При использовании шаблонов автоматически идет платеж на сумму, сохраненную при создании шаблона. Нужно добавить сумму в редактируемые поля, потому что иначе в шаблонах мало пользы - их невозможно использовать, если платежи идет на разные суммы.

Добрый день. Сумму можно редактировать при оплате по шаблону. Если у вас не получилось, напишите детали в ЛС.


Благодаря представителю банка вопроса снят. Таки можно поправить сумму, в заблуждение вводила красная подпись, что недостаточно денег для оплаты и вибрация.
hv
 
Повідомлень: 192
З нами з: 10.08.09
Подякував: 78 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:21

Подскажите наиболее простой и удобный способ оформления карты РЕД так, чтобы РД можно было сделать именно такую, как мне нужно?
ignorabimus
 
Повідомлень: 755
З нами з: 11.09.13
Подякував: 64 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:22

Alfa_Bank, вы уже можете такое? Ваау. Кассир будет через окошко кассы шерить доки из Дії?
Я завтра зайду за валютой 8)

«Банківські послуги стають ще зручнішими. Національний банк опублікував роз'яснювальний лист на сайті, що з 1 грудня завдяки електронним паспортам у Дії можна верифікувати та ідентифікувати свою особу для здійснення касових операцій у банку», — прокоментував Віцепрем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
https://bit.ly/3fAyky2
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33092
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2624 раз.
Подякували: 3889 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:23

ignorabimus
Ногами в отделение с утра в нужную дату - работает 100% :)
Vorlon
 
Повідомлень: 9411
З нами з: 14.06.13
Подякував: 450 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:24

  ignorabimus написав:Подскажите наиболее простой и удобный способ оформления карты РЕД так, чтобы РД можно было сделать именно такую, как мне нужно?

1. Прийти на оформление в день будущей РД
2. Оставить замявку на лєндинге за 2..3 дня до РД и сговориться с курьером о нужной вам дате подписания = РД

ПС. :(
1. Иногда кредлимит утверждают на сл. день
2. Иногда курьер регит замявки на 1..2дн позже
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33092
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2624 раз.
Подякували: 3889 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:30

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:2. Оставить замявку на лєндинге за 2..3 дня до РД и сговориться с курьером о нужной вам дате подписания = РД

Это ненадежный способ. Курьер был 19-го, а РД - 20-го. Мне, правда, совершенно всё равно было.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1847
З нами з: 31.07.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9108910991109111
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, liliya_logical, STIGA і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 241, 242, 243
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2421 79952
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 15:23
ramzes4
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4445, 4446, 4447
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44465 5421328
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 15:16
mustbe
Идея Банк 1 ... 1890, 1891, 1892
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
18914 2657886
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 14:42
ukrprom2014

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91109)
30.11.2020 15:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.