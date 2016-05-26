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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9109911091119112

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1046
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1046
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:02

  clientage написав:Не монял в чому сенс этой всей мудотени :(

Т.е. Сенс не для меня?
Нуна срочно принять пару десятков капель
Или мож чо курнуть нуна было перед просмотром? :mrgreen:
Довели спартанцы-демоны :lol:

Как Вы точно описали данный видеоряд!!!
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:03

  clientage написав:Не монял в чому сенс этой всей мудотени :(

Т.е. Сенс не для меня?
Нуна срочно принять пару десятков капель
Или мож чо курнуть нуна было перед просмотром? :mrgreen:
Довели спартанцы-демоны :lol:

Так это склеенный десяток роликов если не больше, неудивительно, что для расшатанной свинорыльской психики это удар :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:41

  Faceless написав:Так это склеенный десяток роликов если не больше, неудивительно, что для расшатанной свинорыльской психики это удар :mrgreen:

Да там их штук 100, наверное.
Хотя забавно.
Или это у меня просто недостаточно расшатанная свинорыльская психика?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:58

  Faceless написав:
  clientage написав:Не монял в чому сенс этой всей мудотени :(

Т.е. Сенс не для меня?
Нуна срочно принять пару десятков капель
Или мож чо курнуть нуна было перед просмотром? :mrgreen:
Довели спартанцы-демоны :lol:

Так это склеенный десяток роликов если не больше, неудивительно, что для расшатанной свинорыльской психики это удар :mrgreen:

Вообщем после 50г Старика Коохетти смог пересмотреть еще раз
Ничо так, даж смеялся иногда
Правда биток за это время ушёл на 19800 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:48

  clientage написав:
  Faceless написав:
  clientage написав:Не монял в чому сенс этой всей мудотени :(

Т.е. Сенс не для меня?
Нуна срочно принять пару десятков капель
Или мож чо курнуть нуна было перед просмотром? :mrgreen:
Довели спартанцы-демоны :lol:

Так это склеенный десяток роликов если не больше, неудивительно, что для расшатанной свинорыльской психики это удар :mrgreen:

Вообщем после 50г Старика Коохетти смог пересмотреть еще раз
Ничо так, даж смеялся иногда
Правда биток за это время ушёл на 19800 8)

Это кто-то тоже посмотрел ролик и ... психанул.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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