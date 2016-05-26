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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лис, 2020 16:02
clientage написав:
Не монял в чому сенс этой всей мудотени
Т.е. Сенс не для меня?
Нуна срочно принять пару десятков капель
Или мож чо курнуть нуна было перед просмотром?
Довели спартанцы-демоны
Как Вы точно описали данный видеоряд!!!
Лестницу к небесам,
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Додано: Пон 30 лис, 2020 16:03
clientage написав:
Не монял в чому сенс этой всей мудотени
Т.е. Сенс не для меня?
Нуна срочно принять пару десятков капель
Или мож чо курнуть нуна было перед просмотром?
Довели спартанцы-демоны
Так это склеенный десяток роликов если не больше, неудивительно, что для расшатанной свинорыльской психики это удар
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Додано: Пон 30 лис, 2020 16:41
Faceless написав:
Так это склеенный десяток роликов если не больше, неудивительно, что для расшатанной свинорыльской психики это удар
Да там их штук 100, наверное.
Хотя забавно.
Или это у меня просто недостаточно расшатанная свинорыльская психика?
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Додано: Пон 30 лис, 2020 16:58
Faceless написав: clientage написав:
Не монял в чому сенс этой всей мудотени
Т.е. Сенс не для меня?
Нуна срочно принять пару десятков капель
Или мож чо курнуть нуна было перед просмотром?
Довели спартанцы-демоны
Так это склеенный десяток роликов если не больше, неудивительно, что для расшатанной свинорыльской психики это удар
Вообщем после 50г Старика Коохетти смог пересмотреть еще раз
Ничо так, даж смеялся иногда
Правда биток за это время ушёл на 19800
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 30 лис, 2020 22:48
clientage написав: Faceless написав: clientage написав:
Не монял в чому сенс этой всей мудотени
Т.е. Сенс не для меня?
Нуна срочно принять пару десятков капель
Или мож чо курнуть нуна было перед просмотром?
Довели спартанцы-демоны
Так это склеенный десяток роликов если не больше, неудивительно, что для расшатанной свинорыльской психики это удар
Вообщем после 50г Старика Коохетти смог пересмотреть еще раз
Ничо так, даж смеялся иногда
Правда биток за это время ушёл на 19800
Это кто-то тоже посмотрел ролик и ... психанул.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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