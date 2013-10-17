Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лис, 2020 16:02
clientage написав:
Не монял в чому сенс этой всей
мудотени
Т.е. Сенс не для меня?
Нуна срочно принять пару десятков капель
Или мож чо курнуть нуна было перед просмотром?
Довели спартанцы-демоны
Как Вы точно описали данный видеоряд!!!
Лестницу к небесам, Ты выбираешь сам!
BVA1
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Додано: Пон 30 лис, 2020 16:03
clientage написав:
Не монял в чому сенс этой всей мудотени
Т.е. Сенс не для меня?
Нуна срочно принять пару десятков капель
Или мож чо курнуть нуна было перед просмотром?
Довели спартанцы-демоны
Так это склеенный десяток роликов если не больше, неудивительно, что для расшатанной свинорыльской психики это удар
Faceless
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3
Додано: Пон 30 лис, 2020 16:41
Faceless написав:
Так это склеенный десяток роликов если не больше, неудивительно, что для расшатанной свинорыльской психики это удар
Да там их штук 100, наверное.
Хотя забавно.
Или это у меня просто недостаточно расшатанная свинорыльская психика?
M-Audio
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Додано: Пон 30 лис, 2020 16:58
Faceless написав: clientage написав:
Не монял в чому сенс этой всей мудотени
Т.е. Сенс не для меня?
Нуна срочно принять пару десятков капель
Или мож чо курнуть нуна было перед просмотром?
Довели спартанцы-демоны
Так это склеенный десяток роликов если не больше, неудивительно, что для расшатанной свинорыльской психики это удар
Вообщем после 50г Старика Коохетти смог пересмотреть еще раз
Ничо так, даж смеялся иногда
Правда биток за это время ушёл на 19800
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Пон 30 лис, 2020 22:48
clientage написав: Faceless написав: clientage написав:
Не монял в чому сенс этой всей мудотени
Т.е. Сенс не для меня?
Нуна срочно принять пару десятков капель
Или мож чо курнуть нуна было перед просмотром?
Довели спартанцы-демоны
Так это склеенный десяток роликов если не больше, неудивительно, что для расшатанной свинорыльской психики это удар
Вообщем после 50г Старика Коохетти смог пересмотреть еще раз
Ничо так, даж смеялся иногда
Правда биток за это время ушёл на 19800
Это кто-то тоже посмотрел ролик и ... психанул.
Лестницу к небесам, Ты выбираешь сам!
BVA1
Повідомлень: 902
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Подякував: 126 раз.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 01:40
АЗС 2%
Дитячі товари 5% Кафе та ресторани 2% Одяг та взуття 2% Маркетплейси 2% Продукти 2% Розваги 5% Таксі 20% Техніка 2% Транспорт 10%
maxstar
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Подякували: 2 раз.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 07:17
maxstar написав:
АЗС 2%
Дитячі товари 5%
Кафе та ресторани 2%
Одяг та взуття 2%
Маркетплейси 2%
Продукти 2%
Розваги 5%
Таксі 20%
Техніка 2%
Транспорт 10%
Хороший выбор. У меня АЗС уже нет 2й месяц, ну и продукты 1%
andyteam
Повідомлень: 86
З нами з: 16.07.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 07:30
Жить можно.
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Striker
Повідомлень: 1189
З нами з: 15.02.20
Подякував: 162 раз.
Подякували: 121 раз.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 07:37
Striker написав:
Жить можно.
ИМХО, очень спорное утверждение
Вернее, жить-то, конечно, можно, но из этих категорий разве что Транспорт/Такси интереснее, чем у других.
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ingtrans
Повідомлень: 1850
З нами з: 31.07.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 230 раз.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 08:08
ingtrans написав:
ИМХО, очень спорное утверждение
Вернее, жить-то, конечно, можно, но из этих категорий разве что Транспорт/Такси интереснее, чем у других.
Мне в прошлом месяце отлично зашли Красота и уход 3% + 10% Ева + рассрочка, Здоровье 2% + рассрочка (закончился лимит на Пудре). А по Продуктам где сейчас дают больше 2%, если нет лимита на Б5? У меня Альфа основная для продуктов, и Форвард иногда.
Отримай бонус за оформлення картки: - 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus - 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ v.pumb.ua/bcozbs - 50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb - 50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* - за першу покупку від 150 грн
Striker
Повідомлень: 1189
З нами з: 15.02.20
Подякував: 162 раз.
Подякували: 121 раз.
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