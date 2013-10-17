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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9109911091119112

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1046
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1046
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:02

  clientage написав:Не монял в чому сенс этой всей мудотени :(

Т.е. Сенс не для меня?
Нуна срочно принять пару десятков капель
Или мож чо курнуть нуна было перед просмотром? :mrgreen:
Довели спартанцы-демоны :lol:

Как Вы точно описали данный видеоряд!!!
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:03

  clientage написав:Не монял в чому сенс этой всей мудотени :(

Т.е. Сенс не для меня?
Нуна срочно принять пару десятков капель
Или мож чо курнуть нуна было перед просмотром? :mrgreen:
Довели спартанцы-демоны :lol:

Так это склеенный десяток роликов если не больше, неудивительно, что для расшатанной свинорыльской психики это удар :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:41

  Faceless написав:Так это склеенный десяток роликов если не больше, неудивительно, что для расшатанной свинорыльской психики это удар :mrgreen:

Да там их штук 100, наверное.
Хотя забавно.
Или это у меня просто недостаточно расшатанная свинорыльская психика?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:58

  Faceless написав:
  clientage написав:Не монял в чому сенс этой всей мудотени :(

Т.е. Сенс не для меня?
Нуна срочно принять пару десятков капель
Или мож чо курнуть нуна было перед просмотром? :mrgreen:
Довели спартанцы-демоны :lol:

Так это склеенный десяток роликов если не больше, неудивительно, что для расшатанной свинорыльской психики это удар :mrgreen:

Вообщем после 50г Старика Коохетти смог пересмотреть еще раз
Ничо так, даж смеялся иногда
Правда биток за это время ушёл на 19800 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:48

  clientage написав:
  Faceless написав:
  clientage написав:Не монял в чому сенс этой всей мудотени :(

Т.е. Сенс не для меня?
Нуна срочно принять пару десятков капель
Или мож чо курнуть нуна было перед просмотром? :mrgreen:
Довели спартанцы-демоны :lol:

Так это склеенный десяток роликов если не больше, неудивительно, что для расшатанной свинорыльской психики это удар :mrgreen:

Вообщем после 50г Старика Коохетти смог пересмотреть еще раз
Ничо так, даж смеялся иногда
Правда биток за это время ушёл на 19800 8)

Это кто-то тоже посмотрел ролик и ... психанул.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 01:40

Re: Альфа-Банк

АЗС 2%
Дитячі товари 5%
Кафе та ресторани 2%
Одяг та взуття 2%
Маркетплейси 2%
Продукти 2%
Розваги 5%
Таксі 20%
Техніка 2%
Транспорт 10%
maxstar
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 07:17

  maxstar написав:АЗС 2%
Дитячі товари 5%
Кафе та ресторани 2%
Одяг та взуття 2%
Маркетплейси 2%
Продукти 2%
Розваги 5%
Таксі 20%
Техніка 2%
Транспорт 10%

Хороший выбор. У меня АЗС уже нет 2й месяц, ну и продукты 1%
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 07:30

Жить можно.
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  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 07:37

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:Жить можно.

ИМХО, очень спорное утверждение :) Вернее, жить-то, конечно, можно, но из этих категорий разве что Транспорт/Такси интереснее, чем у других.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 08:08

  ingtrans написав:ИМХО, очень спорное утверждение :) Вернее, жить-то, конечно, можно, но из этих категорий разве что Транспорт/Такси интереснее, чем у других.

Мне в прошлом месяце отлично зашли Красота и уход 3% + 10% Ева + рассрочка, Здоровье 2% + рассрочка (закончился лимит на Пудре). А по Продуктам где сейчас дают больше 2%, если нет лимита на Б5? У меня Альфа основная для продуктов, и Форвард иногда.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* - за першу покупку від 150 грн
Striker
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