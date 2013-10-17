Water написав:А у меня с Тасей и Юнексом не складывается- не хотят голодающим кредитку выдавать. Но я в ноябре с Кокохой немного отъелся.
Пумба даёт сейчас 1-3% на продукты, у меня 2% предложило сегодня. А Юнекс 3% аж на 3 месяца, можно и дебеткой от 300 грн. Для гурманов есть ещё Аккорд 2% в этом месяце. Накрайняк КБ White Идеи, но там нужен оборот от 3к в месяц.
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Water написав:А меня Альфа с продуктами надлюбила- 1%. Ну что же, будем худеть.
У меня уже минимум 4 месяца подряд 2%, до этого пару месяцев кушал на 1%. Наверное, просто нужно делать оборот по этой категории.
Глянул по продуктам в Альфе в ноябре у меня 0, зато с Кокохой накушал на 582.81 грн. кешбека. Альфа, а с вами можно договориться? Вы мне на продукты в декабре 3% кешбек, а я постараюсь обеспечить оборот over 10 килогривен.
Striker написав:Пумба даёт сейчас 1-3% на продукты, у меня 2% предложило сегодня.
Та ща тока закинь заявку Ахметке, сразу начнут названивать с вопросами то им справку с ЗП подавай, то зачем вам та кредитка нужна. Жрать хочу! А справка о ЗП вам зачем, если сайт НАБУ выдает все мои декларации.
Water написав:Та ща тока закинь заявку Ахметке, сразу начнут названивать с вопросами то им справку с ЗП подавай, то зачем вам та кредитка нужна. Жрать хочу! А справка о ЗП вам зачем, если сайт НАБУ выдает все мои декларации.
Мне без всяких справок налили 10к.
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Water написав:А меня Альфа с продуктами надлюбила- 1%. Ну что же, будем худеть.
У меня уже минимум 4 месяца подряд 2%, до этого пару месяцев кушал на 1%. Наверное, просто нужно делать оборот по этой категории.
Глянул по продуктам в Альфе в ноябре у меня 0, зато с Кокохой накушал на 582.81 грн. кешбека. Альфа, а с вами можно договориться? Вы мне на продукты в декабре 3% кешбек, а я постараюсь обеспечить оборот over 10 килогривен.