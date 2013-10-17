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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9111911291139114

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1046
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1046
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:09

  Water написав:А у меня с Тасей и Юнексом не складывается- не хотят голодающим кредитку выдавать. Но я в ноябре с Кокохой немного отъелся.

Пумба даёт сейчас 1-3% на продукты, у меня 2% предложило сегодня. А Юнекс 3% аж на 3 месяца, можно и дебеткой от 300 грн. Для гурманов есть ещё Аккорд 2% в этом месяце. Накрайняк КБ White Идеи, но там нужен оборот от 3к в месяц.
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Striker
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Повідомлень: 1211
З нами з: 15.02.20
Подякував: 165 раз.
Подякували: 123 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:15

  clientage написав:Какой оборот 10К или 20К? 8)

Я растолстею, если буду так кушать. :o Обычно около 5-6к. Нас с женой аж двое, кушаем немного. В прошлом месяце меньше, где-то 50/50 с Форвардом.
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Striker
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Повідомлень: 1211
З нами з: 15.02.20
Подякував: 165 раз.
Подякували: 123 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:31

  Striker написав:
  Water написав:А меня Альфа с продуктами надлюбила- 1%. Ну что же, будем худеть. :roll:

У меня уже минимум 4 месяца подряд 2%, до этого пару месяцев кушал на 1%. Наверное, просто нужно делать оборот по этой категории.

Глянул по продуктам в Альфе в ноябре у меня 0, зато с Кокохой накушал на 582.81 грн. кешбека.
Альфа, а с вами можно договориться? Вы мне на продукты в декабре 3% кешбек, а я постараюсь обеспечить оборот over 10 килогривен.
Water
 
Повідомлень: 1649
З нами з: 06.03.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 196 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:34

  Striker написав:Пумба даёт сейчас 1-3% на продукты, у меня 2% предложило сегодня.

Та ща тока закинь заявку Ахметке, сразу начнут названивать с вопросами то им справку с ЗП подавай, то зачем вам та кредитка нужна. Жрать хочу! А справка о ЗП вам зачем, если сайт НАБУ выдает все мои декларации.
Water
 
Повідомлень: 1649
З нами з: 06.03.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 196 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:36

  Water написав:Та ща тока закинь заявку Ахметке, сразу начнут названивать с вопросами то им справку с ЗП подавай, то зачем вам та кредитка нужна. Жрать хочу! А справка о ЗП вам зачем, если сайт НАБУ выдает все мои декларации.

Мне без всяких справок налили 10к.
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  • 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* - за першу покупку від 150 грн
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1211
З нами з: 15.02.20
Подякував: 165 раз.
Подякували: 123 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:36

  Water написав:
  Striker написав:
  Water написав:А меня Альфа с продуктами надлюбила- 1%. Ну что же, будем худеть. :roll:

У меня уже минимум 4 месяца подряд 2%, до этого пару месяцев кушал на 1%. Наверное, просто нужно делать оборот по этой категории.

Глянул по продуктам в Альфе в ноябре у меня 0, зато с Кокохой накушал на 582.81 грн. кешбека.
Альфа, а с вами можно договориться? Вы мне на продукты в декабре 3% кешбек, а я постараюсь обеспечить оборот over 10 килогривен.

Мы подумаем :wink:
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9652
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 882 раз.
 
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