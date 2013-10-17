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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9112911391149115

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1046
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1046
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:05

  Faceless написав:
Кочевник написав:Тим, кого Альфа кинула з кешбеком на Розетці, хочаб якась відповідь була?
В сенсі кинула? Пройшло по маркетплейсам

10% на сплату візою. На "чорну п'ятницю."
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1706
З нами з: 16.02.17
Подякував: 299 раз.
Подякували: 100 раз.
 
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  #<1 ... 9112911391149115
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