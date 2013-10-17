|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 18:05
Faceless написав:
Кочевник написав:Тим, кого Альфа кинула з кешбеком на Розетці, хочаб якась відповідь була?
В сенсі кинула? Пройшло по маркетплейсам
10% на сплату візою. На "чорну п'ятницю."
Підпис без реферальних посилань
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1706
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|906
|128754
|
|
|17724
|2493223
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|18921
|2659002
|
|