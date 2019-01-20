RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9112911391149115

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1046
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1046
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:05

  Faceless написав:
Кочевник написав:Тим, кого Альфа кинула з кешбеком на Розетці, хочаб якась відповідь була?
В сенсі кинула? Пройшло по маркетплейсам

10% на сплату візою. На "чорну п'ятницю."
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1706
З нами з: 16.02.17
Подякував: 299 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:11

Re: Альфа-Банк

любимому банку выражаю благодарность за 20% на такси (не Бог весть что выйдет по деньгам, но за самим процентом соскучился)

а уважаемому обществу свинорылов (киевскому филиалу) докладАю о покращенни Изипеем синих терминалов пополнения в метрополитене - в выходные не работала оплата картой вообще, и, судя по новости, о кошерных MCC (а-ля "ЖД Транспорт" у Альфы, "Путешествия" или как там у Форварда) можно будет забыть (онлайн, напомню, Изя пополняет с MCC 8299)
cohan
 
Повідомлень: 516
З нами з: 27.09.19
Подякував: 42 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:53

Alfa_Bank, а как сейчас ситуация с возвратом бонусов?!? Еще неделю назад возврат не проходил на карту, указанную для возврата :!:
Бонусы зачислялись на кредитку, с которой совершена покупка, причем в самый неподходящий момент, когда это только мешало клиенту пользоваться рассрочками и было для меня неприятной неожиданностью. :(
Когда в чате написал - Ваша поддержка извинилась, сказала что ожидают исправления ситуации... А как сейчас, уже починили?!? Можно пользоваться без опаски что не туда залетит или от греха подальше :?:
Lost
 
Повідомлень: 1471
З нами з: 07.02.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 23:01

  Lost написав:А как сейчас, уже починили?!? Можно пользоваться без опаски что не туда залетит или от греха подальше :?:

Нее. Все еще возвращает не туда куда ты выбрал, а куда оно посчитает нужнее . Буквально сегодня менял орехи на деньги
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5194
З нами з: 20.03.15
Подякував: 91 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 23:04

  Flamingo написав:
  Lost написав:А как сейчас, уже починили?!? Можно пользоваться без опаски что не туда залетит или от греха подальше :?:

Нее. Все еще возвращает не туда куда ты выбрал, а куда оно посчитает нужнее . Буквально сегодня менял орехи на деньги

а тааак не катит viewtopic.php?p=5096383#p5096383?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33112
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2625 раз.
Подякували: 3893 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 23:25

Re: Альфа-Банк

Кочевник написав:Тим, кого Альфа кинула з кешбеком на Розетці, хочаб якась відповідь була?
Підтримка сказала, що до 4 грудня виплатять.
renegade
 
Повідомлень: 135
З нами з: 22.08.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 23:33

  clientage написав:
  Flamingo написав:
  Lost написав:А как сейчас, уже починили?!? Можно пользоваться без опаски что не туда залетит или от греха подальше :?:

Нее. Все еще возвращает не туда куда ты выбрал, а куда оно посчитает нужнее . Буквально сегодня менял орехи на деньги

а тааак не катит viewtopic.php?p=5096383#p5096383?

Катит, сегодня вернул на дебетку после того как пару раз туда-сюда тыцнул
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3206
З нами з: 06.03.09
Подякував: 25 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9112911391149115
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: STIGA, velvet і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1891, 1892, 1893
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
18922 2659168
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 гру, 2020 22:40
ukrprom2014
Банк Восток 1 ... 21, 22, 23
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
228 269802
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 гру, 2020 20:54
unknownurl
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4450, 4451, 4452
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44510 5427664
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 гру, 2020 20:51
Striker

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91147)
01.12.2020 23:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.