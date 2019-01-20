Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 18:05
Faceless написав: Кочевник написав:Тим, кого Альфа кинула з кешбеком на Розетці, хочаб якась відповідь була?
В сенсі кинула? Пройшло по маркетплейсам
10% на сплату візою. На "чорну п'ятницю."
Підпис без реферальних посилань
Кочевник
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:11
любимому банку выражаю благодарность за 20% на такси (не Бог весть что выйдет по деньгам, но за самим процентом соскучился)
а уважаемому обществу свинорылов (киевскому филиалу) докладАю о покращенни Изипеем синих терминалов пополнения в метрополитене - в выходные не работала оплата картой вообще, и, судя по
новости
, о кошерных MCC (а-ля "ЖД Транспорт" у Альфы, "Путешествия" или как там у Форварда) можно будет забыть (онлайн, напомню, Изя пополняет с MCC 8299)
cohan
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Додано: Вів 01 гру, 2020 22:53
Alfa_Bank
, а как сейчас ситуация с возвратом бонусов?!? Еще неделю назад возврат не проходил на карту, указанную для возврата
Бонусы зачислялись на кредитку, с которой совершена покупка, причем в самый неподходящий момент, когда это только мешало клиенту пользоваться рассрочками и было для меня неприятной неожиданностью.
Когда в чате написал - Ваша поддержка извинилась, сказала что ожидают исправления ситуации... А как сейчас, уже починили?!? Можно пользоваться без опаски что не туда залетит или от греха подальше
Lost
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Подякував: 27 раз.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 23:01
Lost написав:
А как сейчас, уже починили?!? Можно пользоваться без опаски что не туда залетит или от греха подальше
Нее. Все еще возвращает не туда куда ты выбрал, а куда оно посчитает нужнее . Буквально сегодня менял орехи на деньги
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
1
Повідомлень: 5194
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Додано: Вів 01 гру, 2020 23:04
Flamingo написав: Lost написав:
А как сейчас, уже починили?!? Можно пользоваться без опаски что не туда залетит или от греха подальше
Нее. Все еще возвращает не туда куда ты выбрал, а куда оно посчитает нужнее . Буквально сегодня менял орехи на деньги
а тааак не катит
viewtopic.php?p=5096383#p5096383
?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 33112
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Подякували: 3893 раз.
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2
Додано: Вів 01 гру, 2020 23:25
Кочевник написав:Тим, кого Альфа кинула з кешбеком на Розетці, хочаб якась відповідь була?
Підтримка сказала, що до 4 грудня виплатять.
renegade
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Додано: Вів 01 гру, 2020 23:33
clientage написав: Flamingo написав: Lost написав:
А как сейчас, уже починили?!? Можно пользоваться без опаски что не туда залетит или от греха подальше
Нее. Все еще возвращает не туда куда ты выбрал, а куда оно посчитает нужнее . Буквально сегодня менял орехи на деньги
а тааак не катит
viewtopic.php?p=5096383#p5096383
?
Катит, сегодня вернул на дебетку после того как пару раз туда-сюда тыцнул
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velvet
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Подякував: 25 раз.
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