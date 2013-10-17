любимому банку выражаю благодарность за 20% на такси (не Бог весть что выйдет по деньгам, но за самим процентом соскучился)
а уважаемому обществу свинорылов (киевскому филиалу) докладАю о покращенни Изипеем синих терминалов пополнения в метрополитене - в выходные не работала оплата картой вообще, и, судя по новости, о кошерных MCC (а-ля "ЖД Транспорт" у Альфы, "Путешествия" или как там у Форварда) можно будет забыть (онлайн, напомню, Изя пополняет с MCC 8299)
Випадково продав 2000 $ замість купівлі. В чаті сказали, що відмінити транзакцію неможливо. А купити долари знову це втрати на різниці курсу купівлі і продажу. Хочу тут впевнитись що скасовувати неможливо.
Alfa_Bank, а как сейчас ситуация с возвратом бонусов?!? Еще неделю назад возврат не проходил на карту, указанную для возврата Бонусы зачислялись на кредитку, с которой совершена покупка, причем в самый неподходящий момент, когда это только мешало клиенту пользоваться рассрочками и было для меня неприятной неожиданностью. Когда в чате написал - Ваша поддержка извинилась, сказала что ожидают исправления ситуации... А как сейчас, уже починили?!? Можно пользоваться без опаски что не туда залетит или от греха подальше
dimazah30 написав:Випадково продав 2000 $ замість купівлі. В чаті сказали, що відмінити транзакцію неможливо. А купити долари знову це втрати на різниці курсу купівлі і продажу. Хочу тут впевнитись що скасовувати неможливо.
Ніяк. Це операція, карткова, єдиний процес. Спробуйте в обмінці через певний час повернутися і сказати, що ви помилилися і хочете відмінити попередній обмін - це десь те саме