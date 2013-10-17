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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 00:10
"Alfa_Bank" а в sense тоже отпечаток не на всех устройствах будет работать? врод в мобайле побороли, а тут опять...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Сер 02 гру, 2020 00:23
Re: Альфа-Банк
Sense чи старий додаток? Щойно в Sense 2 партії горіхів зайшли на дебетку без жодних "смикань" між картками. Правда і в старій версії проблема пропала кілька місяців тому.
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