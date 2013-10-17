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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9113911491159116

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1046
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1046
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 00:10

"Alfa_Bank" а в sense тоже отпечаток не на всех устройствах будет работать? врод в мобайле побороли, а тут опять...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 00:23

Re: Альфа-Банк

Lost написав:твм.. не прошло... снова загнало 560грн. на кредитку :twisted:

Sense чи старий додаток? Щойно в Sense 2 партії горіхів зайшли на дебетку без жодних "смикань" між картками. Правда і в старій версії проблема пропала кілька місяців тому.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 01:08

  stryzhko написав:
Lost написав:твм.. не прошло... снова загнало 560грн. на кредитку :twisted:

Sense чи старий додаток? Щойно в Sense 2 партії горіхів зайшли на дебетку без жодних "смикань" між картками. Правда і в старій версії проблема пропала кілька місяців тому.

в старом такая подстава :oops: и смыканья как советовали выше колеги не помогли :(
Lost
 
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