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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 00:10
"Alfa_Bank" а в sense тоже отпечаток не на всех устройствах будет работать? врод в мобайле побороли, а тут опять...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Сер 02 гру, 2020 00:23
Lost написав:
твм.. не прошло... снова загнало 560грн. на кредитку
Sense чи старий додаток? Щойно в Sense 2 партії горіхів зайшли на дебетку без жодних "смикань" між картками. Правда і в старій версії проблема пропала кілька місяців тому.
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stryzhko
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Додано: Сер 02 гру, 2020 01:08
stryzhko написав: Lost написав:
твм.. не прошло... снова загнало 560грн. на кредитку
Sense чи старий додаток? Щойно в Sense 2 партії горіхів зайшли на дебетку без жодних "смикань" між картками. Правда і в старій версії проблема пропала кілька місяців тому.
в старом такая подстава
и смыканья как советовали выше колеги не помогли
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Lost
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Додано: Сер 02 гру, 2020 06:46
Faceless написав:
Спробуйте в обмінці через певний час повернутися і сказати, що ви помилилися і хочете відмінити попередній обмін - це десь те саме
Біла кас банків бачив об'яву щодо можливості скасувати валютну операцію протягом декількох хвилин (здається до 15 хвилин).
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MASolomko
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