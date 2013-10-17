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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9113911491159116

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1046
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1046
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 00:10

"Alfa_Bank" а в sense тоже отпечаток не на всех устройствах будет работать? врод в мобайле побороли, а тут опять...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 00:23

Re: Альфа-Банк

Lost написав:твм.. не прошло... снова загнало 560грн. на кредитку :twisted:

Sense чи старий додаток? Щойно в Sense 2 партії горіхів зайшли на дебетку без жодних "смикань" між картками. Правда і в старій версії проблема пропала кілька місяців тому.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 01:08

  stryzhko написав:
Lost написав:твм.. не прошло... снова загнало 560грн. на кредитку :twisted:

Sense чи старий додаток? Щойно в Sense 2 партії горіхів зайшли на дебетку без жодних "смикань" між картками. Правда і в старій версії проблема пропала кілька місяців тому.

в старом такая подстава :oops: и смыканья как советовали выше колеги не помогли :(
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 06:46

Re: Альфа-Банк

  Faceless написав:Спробуйте в обмінці через певний час повернутися і сказати, що ви помилилися і хочете відмінити попередній обмін - це десь те саме
Біла кас банків бачив об'яву щодо можливості скасувати валютну операцію протягом декількох хвилин (здається до 15 хвилин).
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 08:23

  Arien написав:Добрый вечер!

ув. офпред, я вчера обнаружила, что закрыли наше районное отделение на Филатова :(
оно где-то переехало поблизости, или теперь уже все: только на Малиновского и Черняховского остались из ближайших для Черемушек?

Добрый день. Отделение закрыто.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 08:34

  dimazah30 написав:Випадково продав 2000 $ замість купівлі.
В чаті сказали, що відмінити транзакцію неможливо. А купити долари знову це втрати на різниці курсу купівлі і продажу.
Хочу тут впевнитись що скасовувати неможливо.

Доброго дня. Відмінити неможливо.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 08:42

  Faceless написав:
  dimazah30 написав:Випадково продав 2000 $ замість купівлі.
В чаті сказали, що відмінити транзакцію неможливо. А купити долари знову це втрати на різниці курсу купівлі і продажу.
Хочу тут впевнитись що скасовувати неможливо.

Ніяк. Це операція, карткова, єдиний процес.
Спробуйте в обмінці через певний час повернутися і сказати, що ви помилилися і хочете відмінити попередній обмін - це десь те саме

А вы сами пробовали?
[url="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0021-03#Text"]Постанова НБУ №502[/url]:
перелік операцій, які здійснює каса банку, фінансової установи, пункту обміну валюти, повідомлення про обов'язковість здійснення касиром операції сторно протягом 15 хвилин після проведення валютно-обмінної операції в разі звернення клієнта з відмовою від здійсненої валютно-обмінної операції за умови наявності квитанції про здійснення валютно-обмінної операції/розрахункового документа РРО.
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