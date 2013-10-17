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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 00:10
"Alfa_Bank" а в sense тоже отпечаток не на всех устройствах будет работать? врод в мобайле побороли, а тут опять...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Сер 02 гру, 2020 00:23
Lost написав:
твм.. не прошло... снова загнало 560грн. на кредитку
Sense чи старий додаток? Щойно в Sense 2 партії горіхів зайшли на дебетку без жодних "смикань" між картками. Правда і в старій версії проблема пропала кілька місяців тому.
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stryzhko
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Додано: Сер 02 гру, 2020 01:08
stryzhko написав: Lost написав:
твм.. не прошло... снова загнало 560грн. на кредитку
Sense чи старий додаток? Щойно в Sense 2 партії горіхів зайшли на дебетку без жодних "смикань" між картками. Правда і в старій версії проблема пропала кілька місяців тому.
в старом такая подстава
и смыканья как советовали выше колеги не помогли
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Lost
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Додано: Сер 02 гру, 2020 06:46
Faceless написав:
Спробуйте в обмінці через певний час повернутися і сказати, що ви помилилися і хочете відмінити попередній обмін - це десь те саме
Біла кас банків бачив об'яву щодо можливості скасувати валютну операцію протягом декількох хвилин (здається до 15 хвилин).
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MASolomko
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Додано: Сер 02 гру, 2020 08:23
Arien написав:
Добрый вечер!
ув. офпред, я вчера обнаружила, что закрыли наше районное отделение на Филатова
оно где-то переехало поблизости, или теперь уже все: только на Малиновского и Черняховского остались из ближайших для Черемушек?
Добрый день. Отделение закрыто.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 02 гру, 2020 08:34
dimazah30 написав:
Випадково продав 2000 $ замість купівлі.
В чаті сказали, що відмінити транзакцію неможливо. А купити долари знову це втрати на різниці курсу купівлі і продажу.
Хочу тут впевнитись що скасовувати неможливо.
Доброго дня. Відмінити неможливо.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 08:42
Faceless написав: dimazah30 написав:
Випадково продав 2000 $ замість купівлі.
В чаті сказали, що відмінити транзакцію неможливо. А купити долари знову це втрати на різниці курсу купівлі і продажу.
Хочу тут впевнитись що скасовувати неможливо.
Ніяк. Це операція, карткова, єдиний процес.
Спробуйте в обмінці через певний час повернутися і сказати, що ви помилилися і хочете відмінити попередній обмін - це десь те саме
[url="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0021-03#Text"]Постанова НБУ №502[/url]:
перелік операцій, які здійснює каса банку, фінансової установи, пункту обміну валюти, повідомлення про обов'язковість здійснення касиром операції сторно протягом 15 хвилин після проведення валютно-обмінної операції в разі звернення клієнта з відмовою від здійсненої валютно-обмінної операції за умови наявності квитанції про здійснення валютно-обмінної операції/розрахункового документа РРО.
UPD: Оказывается что эта постанова втратила чінність. Как сейчас со сторно- не знаю.
Востаннє редагувалось Water
в Сер 02 гру, 2020 09:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 08:46
ol_zy написав:
"Alfa_Bank" а в sense тоже отпечаток не на всех устройствах будет работать? врод в мобайле побороли, а тут опять...
Добрый день. Нужно смотреть. Отправьте информацию и добавьте скриншот ошибки в специальный Telegram чат (SuperApp.https://t.me/alfa_chat_ua
), пожалуйста.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 09:31
MASolomko написав: Faceless написав:
Спробуйте в обмінці через певний час повернутися і сказати, що ви помилилися і хочете відмінити попередній обмін - це десь те саме
Біла кас банків бачив об'яву щодо можливості скасувати валютну операцію протягом декількох хвилин (здається до 15 хвилин).
Це стандартний термін для сторнування касових операцій
Water написав: Faceless написав:
Ніяк. Це операція, карткова, єдиний процес.
Спробуйте в обмінці через певний час повернутися і сказати, що ви помилилися і хочете відмінити попередній обмін - це десь те саме
А вы сами пробовали?
[url="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0021-03#Text"]Постанова НБУ №502[/url]:
перелік операцій, які здійснює каса банку, фінансової установи, пункту обміну валюти, повідомлення про обов'язковість здійснення касиром операції сторно протягом 15 хвилин після проведення валютно-обмінної операції в разі звернення клієнта з відмовою від здійсненої валютно-обмінної операції за умови наявності квитанції про здійснення валютно-обмінної операції/розрахункового документа РРО.
Слово "каса" вас тут ні на яку думку не наводить? Ну так, "через певний час" треба було розуміти не в межах 15 хвилин для сторно. А карткова операція через мобайл вас чекати не буде
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Додано: Сер 02 гру, 2020 09:59
Lost написав: clientage написав: Flamingo написав:
Нее. Все еще возвращает не туда куда ты выбрал, а куда оно посчитает нужнее . Буквально сегодня менял орехи на деньги
а тааак не катит viewtopic.php?p=5096383#p5096383
?
твм.. не прошло... снова загнало 560грн. на кредитку
а у меня получилось вчера
... делайте хоть что-нибудь!
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