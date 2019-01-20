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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9114911591169117

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1046
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1046
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:23

Re: Альфа-Банк

  Faceless написав:Спробуйте в обмінці

В обмінці я випадково 200 доларів замість 50000 грн касиру не передам.
А в додатку достатньо натиснути кнопку з 2-ма стрілками, щоб змінити напрям конвертації.
dimazah30
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:40

  dimazah30 написав:
  Faceless написав:Спробуйте в обмінці

В обмінці я випадково 200 доларів замість 50000 грн касиру не передам.
А в додатку достатньо натиснути кнопку з 2-ма стрілками, щоб змінити напрям конвертації.

можливо має сенс визнати свою неуважність, помилку?
В багатьох банках так відбувається обмін валют: 2 стрілки між рахунками.
Son of Sun
 
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  #<1 ... 9114911591169117
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