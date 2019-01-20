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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 10:23
Faceless написав:
Спробуйте в обмінці
В обмінці я випадково 200 доларів замість 50000 грн касиру не передам.
А в додатку достатньо натиснути кнопку з 2-ма стрілками, щоб змінити напрям конвертації.
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dimazah30
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Додано: Сер 02 гру, 2020 11:40
dimazah30 написав: Faceless написав:
Спробуйте в обмінці
В обмінці я випадково 200 доларів замість 50000 грн касиру не передам.
А в додатку достатньо натиснути кнопку з 2-ма стрілками, щоб змінити напрям конвертації.
можливо має сенс визнати свою неуважність, помилку?
В багатьох банках так відбувається обмін валют: 2 стрілки між рахунками.
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Son of Sun
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