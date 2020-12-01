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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9114911591169117

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1046
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1046
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:23

Re: Альфа-Банк

  Faceless написав:Спробуйте в обмінці

В обмінці я випадково 200 доларів замість 50000 грн касиру не передам.
А в додатку достатньо натиснути кнопку з 2-ма стрілками, щоб змінити напрям конвертації.
dimazah30
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:40

  dimazah30 написав:
  Faceless написав:Спробуйте в обмінці

В обмінці я випадково 200 доларів замість 50000 грн касиру не передам.
А в додатку достатньо натиснути кнопку з 2-ма стрілками, щоб змінити напрям конвертації.

можливо має сенс визнати свою неуважність, помилку?
В багатьох банках так відбувається обмін валют: 2 стрілки між рахунками.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 12:02

Alfa_Bank, может пропустили, прошу ответить на сообщение выше: тут
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 12:15

  Lost написав:Alfa_Bank, может пропустили, прошу ответить на сообщение выше: тут

Добрый день. Да, пока вывод не всегда срабатывает на нужную карту. Ожидаем исправления. Но по срокам пока нет информации.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:11

  Faceless написав:
  dimazah30 написав:Випадково продав 2000 $ замість купівлі.
В чаті сказали, що відмінити транзакцію неможливо. А купити долари знову це втрати на різниці курсу купівлі і продажу.
Хочу тут впевнитись що скасовувати неможливо.

Ніяк. Це операція, карткова, єдиний процес.
Спробуйте в обмінці через певний час повернутися і сказати, що ви помилилися і хочете відмінити попередній обмін - це десь те саме


да классный вопрос ) ... это как сказать что я оченью 2013 г. помылывся и продал доллар па8 .. прошу вернуть взад. Какая ращзница было это пятьминут назад или 7 лет назад для банка, если и то и то уже история.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:16

  IMPRINTER написав:,
да классный вопрос ) ... это как сказать что я оченью 2013 г. помылывся и продал доллар па8 .. прошу вернуть взад. Какая ращзница было это пятьминут назад или 7 лет назад для банка, если и то и то уже история.

ну в магазе можно ж вернуть товар в течении 14 дней :D
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:25

  J написав:
  IMPRINTER написав:,
да классный вопрос ) ... это как сказать что я оченью 2013 г. помылывся и продал доллар па8 .. прошу вернуть взад. Какая ращзница было это пятьминут назад или 7 лет назад для банка, если и то и то уже история.

ну в магазе можно ж вернуть товар в течении 14 дней :D


смотря в каком магазине и смотря какой товар ... эта норма далеко не всеобщая ... ну и это не товар, а услуга ... это как вас подстригли, а вы говрите - вы знаете я передумал возввращай взад.
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:26

  Alfa_Bank написав:
  Water написав:постараюсь обеспечить оборот over 10 килогривен.

Мы подумаем :wink:

И вот я сделал первый шаг,
А ты стоишь на своем месте.
Стерплю, я не сверну назад,
Я верю,что мы будем вместе.

Или вчерашняя сумма была недостаточно велика, чтобы Альфа мне ответила взаимностью? С другой стороны, взаимность за деньги...
Вон вчера меня форумчане Тасей соблазняли, но я не поддался на провокации.
В общем жду до выходных. Что дальше? А дальше однополая взаимность с Моней. :cry:
Water
 
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