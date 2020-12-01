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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 10:23
Faceless написав:
Спробуйте в обмінці
В обмінці я випадково 200 доларів замість 50000 грн касиру не передам.
А в додатку достатньо натиснути кнопку з 2-ма стрілками, щоб змінити напрям конвертації.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 11:40
dimazah30 написав: Faceless написав:
Спробуйте в обмінці
В обмінці я випадково 200 доларів замість 50000 грн касиру не передам.
А в додатку достатньо натиснути кнопку з 2-ма стрілками, щоб змінити напрям конвертації.
можливо має сенс визнати свою неуважність, помилку?
В багатьох банках так відбувається обмін валют: 2 стрілки між рахунками.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 12:02
Alfa_Bank
, может пропустили, прошу ответить на сообщение выше: тут
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Додано: Сер 02 гру, 2020 12:15
Lost написав:Alfa_Bank
, может пропустили, прошу ответить на сообщение выше: тут
Добрый день. Да, пока вывод не всегда срабатывает на нужную карту. Ожидаем исправления. Но по срокам пока нет информации.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 13:11
Faceless написав: dimazah30 написав:
Випадково продав 2000 $ замість купівлі.
В чаті сказали, що відмінити транзакцію неможливо. А купити долари знову це втрати на різниці курсу купівлі і продажу.
Хочу тут впевнитись що скасовувати неможливо.
Ніяк. Це операція, карткова, єдиний процес.
Спробуйте в обмінці через певний час повернутися і сказати, що ви помилилися і хочете відмінити попередній обмін - це десь те саме
да классный вопрос ) ... это как сказать что я оченью 2013 г. помылывся и продал доллар па8 .. прошу вернуть взад. Какая ращзница было это пятьминут назад или 7 лет назад для банка, если и то и то уже история.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 13:16
IMPRINTER написав:
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да классный вопрос ) ... это как сказать что я оченью 2013 г. помылывся и продал доллар па8 .. прошу вернуть взад. Какая ращзница было это пятьминут назад или 7 лет назад для банка, если и то и то уже история.
ну в магазе можно ж вернуть товар в течении 14 дней
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J
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Додано: Сер 02 гру, 2020 13:25
J написав: IMPRINTER написав:
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да классный вопрос ) ... это как сказать что я оченью 2013 г. помылывся и продал доллар па8 .. прошу вернуть взад. Какая ращзница было это пятьминут назад или 7 лет назад для банка, если и то и то уже история.
ну в магазе можно ж вернуть товар в течении 14 дней
смотря в каком магазине и смотря какой товар ... эта норма далеко не всеобщая ... ну и это не товар, а услуга ... это как вас подстригли, а вы говрите - вы знаете я передумал возввращай взад.
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IMPRINTER
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Додано: Сер 02 гру, 2020 13:26
Alfa_Bank написав: Water написав:
постараюсь обеспечить оборот over 10 килогривен.
Мы подумаем
И вот я сделал первый шаг,
А ты стоишь на своем месте.
Стерплю, я не сверну назад,
Я верю,что мы будем вместе.
Или вчерашняя сумма была недостаточно велика, чтобы Альфа мне ответила взаимностью? С другой стороны, взаимность за деньги...
Вон вчера меня форумчане Тасей соблазняли, но я не поддался на провокации.
В общем жду до выходных. Что дальше? А дальше однополая взаимность с Моней.
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Water
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