|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 13:55
Alfa_Bank Добрый день! Пенскарта будет перевыпущена автоматически или нужно заказывать?
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 1036
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 гру, 2020 13:59
Первый раз буду гасить кредитку с пакетной. Правильно ли я понимаю, что Перевод между своими счетами проведётся на следующий опер. день? А если через "Погасить кредитную карту", то проводка будет текущим опер. днём?
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 1222
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:08
Water написав: IMPRINTER написав:
смотря в каком магазине и смотря какой товар ... эта норма далеко не всеобщая ... ну и это не товар, а услуга ... это как вас подстригли, а вы говрите - вы знаете я передумал возввращай взад.
Банк предоставляет финансовые услуги, многие из которых можно сторнировать.
Для примера, я оплатил сумму не тому поставщику коммунальных услуг. В течение 3-х банковских дней я обращаюсь в банк и банк эту сумму возвращает взад.
Чем обмен валют в кассе отличается от онлайн обмена- не знаю, но похоже ничем, т.к. руководствуются одним и тем-же Законом.
ваши бы советы да уорену бафету )))
купил валюту - курс вырос ... отлично .. купил валюту курс упал ... требую вернуть в зад ! а с покупкой акций так можно? ) а битком?
это как в старом еврейском анекдоте, когда Изя предсказывал пол будущего ребенка и брал за это 100 шекелей ... горорил всем, что будет мальчик .. а если рождалась девочка - возвращал деньги.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 37760
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 6009 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:28
Striker написав:
Первый раз буду гасить кредитку с пакетной. Правильно ли я понимаю, что Перевод между своими счетами проведётся на следующий опер. день? А если через "Погасить кредитную карту", то проводка будет текущим опер. днём?
Не правильно. Надо насить через "перевод клиенту альфа-банка по ревизитам" и вводить номер ибана своей кредитки. В этом случае при платеже до 19-00 пройдет гашение тем же днем. Оба способа что вы упомянули проводятся на следующий день.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5202
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 1202 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:31
Flamingo написав:
Не правильно.
Уверены, на 200%? Уже несколько раз пробовал в МАБ гасить просто через меню "Пополнить" кредитки и в качестве источника указывал свою пакетную дебетку - проводка тем же днём была по факту. Может надо перестать поддерживать мифы?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9430
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 450 раз.
- Подякували: 1013 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:36
Flamingo написав: Striker написав:
Первый раз буду гасить кредитку с пакетной. Правильно ли я понимаю, что Перевод между своими счетами проведётся на следующий опер. день? А если через "Погасить кредитную карту", то проводка будет текущим опер. днём?
Не правильно. Надо насить через "перевод клиенту альфа-банка по ревизитам" и вводить номер ибана своей кредитки. В этом случае при платеже до 19-00 пройдет гашение тем же днем. Оба способа что вы упомянули проводятся на следующий день.
уже давно при кнопке "пополнить" идет как счет-счет, а не карта-карта (как было когда-то) в силу этого и проводка день-в-день (если в опервремя). Поэтому слать так как вы описали уже давно не нужно.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 37760
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 6009 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:40
Vorlon написав: Flamingo написав:
Не правильно.
Уверены, на 200%? Уже несколько раз пробовал гасить просто через меню пополнения кредитки и в качестве источника указывал свою пакетную дебетку - проводка тем же днём по факту. Может надо перестать поддерживать мифы?
Уверен, что указанный мною способ проведет погашение день в день. Данный способ был рекомендован был в свое время представителем банка. При чем он же в случае если было важно погащение день в день не рекомендовал гасится через меню "погашение кредита". Поэтому давая данный совет я уверен на 200% что воспользовавшийся им клиент банка не деньги не попадет. Для меня это главное. И то что я рекомендую - мифом не является. В свое время я лично тестил в свой РД разные способы гашения кредиток и определил вышеупомянутый как наиболее приемлемый. И именно тогда способ через "погашение кредитки" день в день не сработал. Допускаю, что возможно уже появились или в ближайшее время появятся другие способы оперативного гашения кредиток, но извините, я в подобных случаях буду продолжать рекомендовать то в чем уверен, а именно "перевод клиенту Альфа-банка по реквизитам".
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5202
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 1202 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:44
Flamingo написав: Vorlon написав: Flamingo написав:
Не правильно.
Уверены, на 200%? Уже несколько раз пробовал гасить просто через меню пополнения кредитки и в качестве источника указывал свою пакетную дебетку - проводка тем же днём по факту. Может надо перестать поддерживать мифы?
Уверен, что указанный мною способ проведет погашение день в день. Данный способ был рекомендован был в свое время представителем банка. При чем он же в случае если было важно погащение день в день не рекомендовал гасится через меню "погашение кредита". Поэтому давая данный совет я уверен на 200% что воспользовавшийся им клиент банка не деньги не попадет. Для меня это главное. И то что я рекомендую - мифом не является. В свое время я лично тестил в свой РД разные способы гашения кредиток и определил вышеупомянутый как наиболее приемлемый. И именно тогда способ через "погашение кредитки" день в день не сработал. Допускаю, что возможно уже появились или в ближайшее время появятся другие способы оперативного гашения кредиток, но извините, я в подобных случаях буду продолжать рекомендовать то в чем уверен, а именно "перевод клиенту Альфа-банка по реквизитам".
Правы. Каждый сам выбирает как ему лучше гаситься. Я например привык через Ощадник это делать, т.к. у меня тоже ни разу не было проблем при таком способе погашения.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 3213
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 421 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:44
IMPRINTER написав: Flamingo написав: Striker написав:
Первый раз буду гасить кредитку с пакетной. Правильно ли я понимаю, что Перевод между своими счетами проведётся на следующий опер. день? А если через "Погасить кредитную карту", то проводка будет текущим опер. днём?
Не правильно. Надо насить через "перевод клиенту альфа-банка по ревизитам" и вводить номер ибана своей кредитки. В этом случае при платеже до 19-00 пройдет гашение тем же днем. Оба способа что вы упомянули проводятся на следующий день.
уже давно при кнопке "пополнить" идет как счет-счет, а не карта-карта (как было когда-то) в силу этого и проводка день-в-день (если в опервремя). Поэтому слать так как вы описали уже давно не нужно.
Но можно. Спасибо. Понял буду знать.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5202
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 1202 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:49
Flamingo
можно, но просто уже нет в этом смысла.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 37760
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 6009 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|990
|142991
|
|
|2454
|82662
|
|
|17725
|2494078
|
Сер 02 гру, 2020 12:26
omb
|