Додано: Сер 02 гру, 2020 14:40

Vorlon написав: Flamingo написав: Не правильно. Не правильно.

Уверены, на 200%? Уже несколько раз пробовал гасить просто через меню пополнения кредитки и в качестве источника указывал свою пакетную дебетку - проводка тем же днём по факту. Может надо перестать поддерживать мифы? Уверены, на 200%? Уже несколько раз пробовал гасить просто через меню пополнения кредитки и в качестве источника указывал свою пакетную дебетку - проводка тем же днём по факту. Может надо перестать поддерживать мифы?

Уверен, что указанный мною способ проведет погашение день в день. Данный способ был рекомендован был в свое время представителем банка. При чем он же в случае если было важно погащение день в день не рекомендовал гасится через меню "погашение кредита". Поэтому давая данный совет я уверен на 200% что воспользовавшийся им клиент банка не деньги не попадет. Для меня это главное. И то что я рекомендую - мифом не является. В свое время я лично тестил в свой РД разные способы гашения кредиток и определил вышеупомянутый как наиболее приемлемый. И именно тогда способ через "погашение кредитки" день в день не сработал. Допускаю, что возможно уже появились или в ближайшее время появятся другие способы оперативного гашения кредиток, но извините, я в подобных случаях буду продолжать рекомендовать то в чем уверен, а именно "перевод клиенту Альфа-банка по реквизитам".