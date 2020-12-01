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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9116911791189119>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1046
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1046
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:55

Alfa_Bank Добрый день! Пенскарта будет перевыпущена автоматически или нужно заказывать?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:59

Первый раз буду гасить кредитку с пакетной. Правильно ли я понимаю, что Перевод между своими счетами проведётся на следующий опер. день? А если через "Погасить кредитную карту", то проводка будет текущим опер. днём?
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:08

  Water написав:
  IMPRINTER написав:смотря в каком магазине и смотря какой товар ... эта норма далеко не всеобщая ... ну и это не товар, а услуга ... это как вас подстригли, а вы говрите - вы знаете я передумал возввращай взад.

Банк предоставляет финансовые услуги, многие из которых можно сторнировать.
Для примера, я оплатил сумму не тому поставщику коммунальных услуг. В течение 3-х банковских дней я обращаюсь в банк и банк эту сумму возвращает взад.
Чем обмен валют в кассе отличается от онлайн обмена- не знаю, но похоже ничем, т.к. руководствуются одним и тем-же Законом.


ваши бы советы да уорену бафету )))
купил валюту - курс вырос ... отлично .. купил валюту курс упал ... требую вернуть в зад ! а с покупкой акций так можно? ) а битком?

это как в старом еврейском анекдоте, когда Изя предсказывал пол будущего ребенка и брал за это 100 шекелей ... горорил всем, что будет мальчик .. а если рождалась девочка - возвращал деньги.
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:28

  Striker написав:Первый раз буду гасить кредитку с пакетной. Правильно ли я понимаю, что Перевод между своими счетами проведётся на следующий опер. день? А если через "Погасить кредитную карту", то проводка будет текущим опер. днём?

Не правильно. Надо насить через "перевод клиенту альфа-банка по ревизитам" и вводить номер ибана своей кредитки. В этом случае при платеже до 19-00 пройдет гашение тем же днем. Оба способа что вы упомянули проводятся на следующий день.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:31

  Flamingo написав:Не правильно.

Уверены, на 200%? Уже несколько раз пробовал в МАБ гасить просто через меню "Пополнить" кредитки и в качестве источника указывал свою пакетную дебетку - проводка тем же днём была по факту. Может надо перестать поддерживать мифы?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:36

  Flamingo написав:
  Striker написав:Первый раз буду гасить кредитку с пакетной. Правильно ли я понимаю, что Перевод между своими счетами проведётся на следующий опер. день? А если через "Погасить кредитную карту", то проводка будет текущим опер. днём?

Не правильно. Надо насить через "перевод клиенту альфа-банка по ревизитам" и вводить номер ибана своей кредитки. В этом случае при платеже до 19-00 пройдет гашение тем же днем. Оба способа что вы упомянули проводятся на следующий день.


уже давно при кнопке "пополнить" идет как счет-счет, а не карта-карта (как было когда-то) в силу этого и проводка день-в-день (если в опервремя). Поэтому слать так как вы описали уже давно не нужно.
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:40

  Vorlon написав:
  Flamingo написав:Не правильно.

Уверены, на 200%? Уже несколько раз пробовал гасить просто через меню пополнения кредитки и в качестве источника указывал свою пакетную дебетку - проводка тем же днём по факту. Может надо перестать поддерживать мифы?


Уверен, что указанный мною способ проведет погашение день в день. Данный способ был рекомендован был в свое время представителем банка. При чем он же в случае если было важно погащение день в день не рекомендовал гасится через меню "погашение кредита". Поэтому давая данный совет я уверен на 200% что воспользовавшийся им клиент банка не деньги не попадет. Для меня это главное. И то что я рекомендую - мифом не является. В свое время я лично тестил в свой РД разные способы гашения кредиток и определил вышеупомянутый как наиболее приемлемый. И именно тогда способ через "погашение кредитки" день в день не сработал. Допускаю, что возможно уже появились или в ближайшее время появятся другие способы оперативного гашения кредиток, но извините, я в подобных случаях буду продолжать рекомендовать то в чем уверен, а именно "перевод клиенту Альфа-банка по реквизитам".
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:44

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:
  Flamingo написав:Не правильно.

Уверены, на 200%? Уже несколько раз пробовал гасить просто через меню пополнения кредитки и в качестве источника указывал свою пакетную дебетку - проводка тем же днём по факту. Может надо перестать поддерживать мифы?


Уверен, что указанный мною способ проведет погашение день в день. Данный способ был рекомендован был в свое время представителем банка. При чем он же в случае если было важно погащение день в день не рекомендовал гасится через меню "погашение кредита". Поэтому давая данный совет я уверен на 200% что воспользовавшийся им клиент банка не деньги не попадет. Для меня это главное. И то что я рекомендую - мифом не является. В свое время я лично тестил в свой РД разные способы гашения кредиток и определил вышеупомянутый как наиболее приемлемый. И именно тогда способ через "погашение кредитки" день в день не сработал. Допускаю, что возможно уже появились или в ближайшее время появятся другие способы оперативного гашения кредиток, но извините, я в подобных случаях буду продолжать рекомендовать то в чем уверен, а именно "перевод клиенту Альфа-банка по реквизитам".

Правы. Каждый сам выбирает как ему лучше гаситься. Я например привык через Ощадник это делать, т.к. у меня тоже ни разу не было проблем при таком способе погашения.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:44

  IMPRINTER написав:
  Flamingo написав:
  Striker написав:Первый раз буду гасить кредитку с пакетной. Правильно ли я понимаю, что Перевод между своими счетами проведётся на следующий опер. день? А если через "Погасить кредитную карту", то проводка будет текущим опер. днём?

Не правильно. Надо насить через "перевод клиенту альфа-банка по ревизитам" и вводить номер ибана своей кредитки. В этом случае при платеже до 19-00 пройдет гашение тем же днем. Оба способа что вы упомянули проводятся на следующий день.


уже давно при кнопке "пополнить" идет как счет-счет, а не карта-карта (как было когда-то) в силу этого и проводка день-в-день (если в опервремя). Поэтому слать так как вы описали уже давно не нужно.

Но можно. Спасибо. Понял буду знать.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:49

Flamingo

можно, но просто уже нет в этом смысла.
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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