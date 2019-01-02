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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:57
Flamingo
Вы слишком много всего написали, но по факту не всегда стоит ориентироваться на знания многолетней давности. Удивили нежеланием поверить, что всё меняется
Flamingo написав:
И то что я рекомендую - мифом не является.
Миф - имелось в виду не то, что вы рекомендуете. А то, что не стоит пользоваться кнопкой "Пополнить" рядом с кредиткой
Востаннє редагувалось Vorlon
в Сер 02 гру, 2020 15:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 14:58
Water написав: Alfa_Bank написав: Water написав:
постараюсь обеспечить оборот over 10 килогривен.
Мы подумаем
И вот я сделал первый шаг,
А ты стоишь на своем месте.
Стерплю, я не сверну назад,
Я верю,что мы будем вместе.
Или вчерашняя сумма была недостаточно велика, чтобы Альфа мне ответила взаимностью? С другой стороны, взаимность за деньги...
Вон вчера меня форумчане Тасей соблазняли, но я не поддался на провокации.
В общем жду до выходных. Что дальше? А дальше однополая взаимность с Моней.
Вы правы, взаимность за деньги...это не то
Может, в следующем месяце повезет. А у нас и другие категории с разными % есть.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:03
MASolomko написав:
Alfa_Bank, правильно ли я понимаю?
Maximum 2.0, РД 2 число, ко/лимит 4к грн.
В понедельник, 30 числа в ~19:30, сделал сделал покупку, оплатив большую часть кредитными 4к грн и меньшую часть 800 грн своими.
Согласно инфе в МАБ эта покупка провелась по счёту сегодня и в поле "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату" весь выбранный лимит горит красным — все 4к.
Предложение на рассрочку за оплату кредитными средствами ожидаю получить сегодня к ~19:30.
1 Мне ожидають, что 4к в войдут в сумму погашения льготного периода и их надо загасить 2 января (30 декабря)?
2 Если подключиться рассрочка на кредитную часть оплаты после формирования суммы по окончании РД и эти 4к мне надо будет погасить до конца декабря, то после их погашения на счету образуются уже мои собственные средства?
Добрый день.
1. Не могу точно сказать. Все зависит от времени оформления рассрочки. Но, скорее всего, покупка будет включена в ЛП.
2. Да.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:05
Alfa_Bank написав:
Вы правы, взаимность за деньги...это не то
по-моему я что-то пропустил
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:11
rollo написав:Alfa_Bank
Добрый день! Пенскарта будет перевыпущена автоматически или нужно заказывать?
Добрый день. Пенсионные карты по сроку перевыпускаются автоматически. Должна придти информационная смс.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:19
Striker написав:
Первый раз буду гасить кредитку с пакетной. Правильно ли я понимаю, что Перевод между своими счетами проведётся на следующий опер. день? А если через "Погасить кредитную карту", то проводка будет текущим опер. днём?
Добрый день. В Мобайле такие проводки по счету будут на следующий рабочий день. В веб-версии с дебетки через кнопку "Пополнить" до 19:00 проводка в тот же день.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 16:15
IMPRINTER написав: Faceless написав: dimazah30 написав:
Випадково продав 2000 $ замість купівлі.
В чаті сказали, що відмінити транзакцію неможливо. А купити долари знову це втрати на різниці курсу купівлі і продажу.
Хочу тут впевнитись що скасовувати неможливо.
Ніяк. Це операція, карткова, єдиний процес.
Спробуйте в обмінці через певний час повернутися і сказати, що ви помилилися і хочете відмінити попередній обмін - це десь те саме
да классный вопрос ) ... это как сказать что я оченью 2013 г. помылывся и продал доллар па8 .. прошу вернуть взад. Какая ращзница было это пятьминут назад или 7 лет назад для банка, если и то и то уже история.
Если ни гривны, ни доллары банк не покидали, то отмена операции была бы чистой формальностью с циферками, и не принесла бы банку убытка. А вот "отмена" в виде обратной покупки принесёт прибыль банку и убыток клиенту. Даже если клиент и сам дурак, всё равно отказ отменить операцию выглядит как позиция жадины: что ко мне в руки попало, то уже моё. Хотя по факту, скорее всего, просто не реализованы соответствующие процедуры, и операторы на горячей линии этого сделать не могут, а передавать выше не считают нужным. Я после такого отношения обычно сокращаю операции с банком, начиная с тех, которые без потерь переносятся в другие.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 16:23
IMPRINTER написав:
ваши бы советы да уорену бафету )))
купил валюту - курс вырос ... отлично .. купил валюту курс упал ... требую вернуть в зад ! а с покупкой акций так можно? ) а битком?
это как в старом еврейском анекдоте, когда Изя
Сперва Вы предлагали постричься, теперь предлагаете угадать пол ребенка, так скоро и до обрезания дойдем.
Есть такой докУмент:
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
02.01.2019 № 1
В котором в частности сказано:
I. Загальні положення
12) операція сторно - операція з повернення клієнту відповідної суми коштів у національній або іноземній валюті протягом 15 хвилин після проведення валютно-обмінної операції в разі відмови клієнта від валютно-обмінної операції;
IV. Порядок здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі
31. Суб’єкт ринку розміщує в касі банку, небанківської установи, їх відокремлених підрозділів, пункту обміну валюти в доступному для огляду клієнтами місці таку інформацію:
3) повідомлення про обов’язковість здійснення касиром операції сторно протягом 15 хвилин після проведення валютно-обмінної операції в разі звернення клієнта з відмовою від здійсненої валютно-обмінної операції за умови наявності квитанції про здійснення валютно-обмінної операції/документа, який друкується РРО та застосовується для обліку та реєстрації валютно-обмінних операцій;
Но не указано пункт 12 с Общих положений куда именно относится и является ли обмен валют с карты на карту кассовой операцией или не является.
Давайте у Альфы спросим как у них в документах прописано.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 16:25
dimazah30 написав:
Випадково продав 2000 $ замість купівлі.
В чаті сказали, що відмінити транзакцію неможливо. А купити долари знову це втрати на різниці курсу купівлі і продажу.
Хочу тут впевнитись що скасовувати неможливо.
образование у нас как правило платное, а тем более финансовое...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Сер 02 гру, 2020 15:37
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