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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 16:39
Alfa_Bank написав: Arien написав:
Добрый вечер!
ув. офпред, я вчера обнаружила, что закрыли наше районное отделение на Филатова
оно где-то переехало поблизости, или теперь уже все: только на Малиновского и Черняховского остались из ближайших для Черемушек?
Добрый день. Отделение закрыто.
спасибо, очень жаль
планируется еще сокращение отделений по Одессе?
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Arien
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Додано: Сер 02 гру, 2020 16:39
Alfa_Bank
, Добрый день! Дебетная рассрочка!А Вы можете сделать рассрочку в партнерских магазинах сроком до 12 месяцев и для владельцев дебетовых карт, например, пакета Graphite и Black
c основным требованием - наличие необходимой суммы на карточном счете / Доходном сейфе для ежемесячного автоматического платежа по телу задолженности? Если необходимой суммы будет недостаточно, то беспроцентная рассрочка автоматом становится потребительским кредитом с начислением процентов на остаток задолженности. При этом рассрочку / кредит можно погашать досрочно. Также допускаю разовую комиссию за РКО в 0.5% от стоимости товара.
Т. е. это выглядело бы так:
Допустим, решил клиент банка купить в Цитрусе iPhone 12 Pro Max за 48 000 грн рассрочкой сроком на 12 месяцев. Продавец связывается с менеджером банка, который открывает целевой счет, на который сразу же с картсчета / Доходного сейфа списывается первый платеж 4000 грн + разово 240 грн комиссии за РКО и в дальнейшем 4000 грн ежемесячно в день покупки.
Как по мне, это будет намного эффективней выдачи кредитных карт, особенно тем клиентам, которые укладываются в льготный период и используют в основном не более 10% кредитного лимита. Да и риски возникновения проблемки тоже будут минимальны.
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Аlександр
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Додано: Сер 02 гру, 2020 16:43
Arien написав: Alfa_Bank написав: Arien написав:
Добрый вечер!
ув. офпред, я вчера обнаружила, что закрыли наше районное отделение на Филатова
оно где-то переехало поблизости, или теперь уже все: только на Малиновского и Черняховского остались из ближайших для Черемушек?
Добрый день. Отделение закрыто.
спасибо, очень жаль
планируется еще сокращение отделений по Одессе?
Пока информации о закрытии других отделений нет.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 02 гру, 2020 16:45
Аlександр написав:Alfa_Bank
, Добрый день! Дебетная рассрочка!А Вы можете сделать рассрочку в партнерских магазинах сроком до 12 месяцев и для владельцев дебетовых карт, например, пакета Graphite и Black
c основным требованием - наличие необходимой суммы на карточном счете / Доходном сейфе для ежемесячного автоматического платежа по телу задолженности? Если необходимой суммы будет недостаточно, то беспроцентная рассрочка автоматом становится потребительским кредитом с начислением процентов на остаток задолженности. При этом рассрочку / кредит можно погашать досрочно. Также допускаю разовую комиссию за РКО в 0.5% от стоимости товара.
Т. е. это выглядело бы так:
Допустим, решил клиент банка купить в Цитрусе iPhone 12 Pro Max за 48 000 грн рассрочкой сроком на 12 месяцев. Продавец связывается с менеджером банка, который открывает целевой счет, на который сразу же с картсчета / Доходного сейфа списывается первый платеж 4000 грн + разово 240 грн комиссии за РКО и в дальнейшем 4000 грн ежемесячно в день покупки.
Как по мне, это будет намного эффективней выдачи кредитных карт, особенно тем клиентам, которые укладываются в льготный период и используют в основном не более 10% кредитного лимита. Да и риски возникновения проблемки тоже будут минимальны.
Добрый день. Передам на рассмотрение.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 02 гру, 2020 16:54
Аlександр
вы еще не устали генерировать идеи? ))
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Додано: Сер 02 гру, 2020 17:06
Alfa_Bank написав:
Добрый день. Передам на рассмотрение.
Ok! И еще, можете в период карантина и ожидаемого локдауна снизить сотрудникам требования для выполнения планов? Просто нехорошо получается, когда хорошие специалисты вследствие постоянных высоких нагрузок начинают задумываться об увольнении
Или даже методику поменять, перейдя от кол-ва выдачи пакетов и карт к качеству их использования. Что лучше, лежащая мертвым грузом колода карт, или же одна карта / пакет, которым клиент постоянно с удовольствием пользуется
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Аlександр
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Додано: Сер 02 гру, 2020 17:08
IMPRINTER написав:Аlександр
вы еще не устали генерировать идеи? ))
Раз генерирую...
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Аlександр
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Додано: Сер 02 гру, 2020 17:12
Flamingo написав:
В это я верю. Также верю в то, что "Не стоит чинить то, что работает" - могу ошибаться, но кажется американская пословица. Для меня мой способ работает. В том, что я ошибся в категоричности своей формулировки - признаю. Это была моя вторая ошибка. Первая же была в том, что опять забыл слова Шапокляк: "Кто людям помогает - лишь тратит время зря...".
Замолкаю...
Не надо так категорично. Я воспользовался вашим методом, меня тоже так устраивает. Всего-то скопировать номер IBAN, вставить и ввести сумму. Куда ещё проще я не знаю. +1
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Додано: Сер 02 гру, 2020 17:24
Striker написав:
Куда ещё проще я не знаю.
Вот именно "Не надо так категорично"!
Нажать кнопку "Пополнить" и выбрать пакетную карту - быстрее, очевиднее и проще. Так что не пишите ерунду
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Vorlon
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Додано: Сер 02 гру, 2020 17:37
Аlександр написав: IMPRINTER написав:Аlександр
вы еще не устали генерировать идеи? ))
Раз генерирую...
скоро надо должность зампреджа правления вводить по рассмотрению предложений Александра )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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