Додано: Сер 02 гру, 2020 16:39

Дебетная рассрочка!

А Вы можете сделать рассрочку в партнерских магазинах сроком до 12 месяцев и для владельцев дебетовых карт, например, пакета Graphite и Black

, Добрый день!c основным требованием - наличие необходимой суммы на карточном счете / Доходном сейфе для ежемесячного автоматического платежа по телу задолженности? Если необходимой суммы будет недостаточно, то беспроцентная рассрочка автоматом становится потребительским кредитом с начислением процентов на остаток задолженности. При этом рассрочку / кредит можно погашать досрочно. Также допускаю разовую комиссию за РКО в 0.5% от стоимости товара.Т. е. это выглядело бы так:Допустим, решил клиент банка купить в Цитрусе iPhone 12 Pro Max за 48 000 грн рассрочкой сроком на 12 месяцев. Продавец связывается с менеджером банка, который открывает целевой счет, на который сразу же с картсчета / Доходного сейфа списывается первый платеж 4000 грн + разово 240 грн комиссии за РКО и в дальнейшем 4000 грн ежемесячно в день покупки.Как по мне, это будет намного эффективней выдачи кредитных карт, особенно тем клиентам, которые укладываются в льготный период и используют в основном не более 10% кредитного лимита. Да и риски возникновения проблемки тоже будут минимальны.