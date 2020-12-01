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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9118911991209121>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1047
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1047
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 16:39

  Alfa_Bank написав:
  Arien написав:Добрый вечер!

ув. офпред, я вчера обнаружила, что закрыли наше районное отделение на Филатова :(
оно где-то переехало поблизости, или теперь уже все: только на Малиновского и Черняховского остались из ближайших для Черемушек?

Добрый день. Отделение закрыто.

спасибо, очень жаль :(
планируется еще сокращение отделений по Одессе?
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 16:39

Alfa_Bank, Добрый день! :)

Дебетная рассрочка!

А Вы можете сделать рассрочку в партнерских магазинах сроком до 12 месяцев и для владельцев дебетовых карт, например, пакета Graphite и Black c основным требованием - наличие необходимой суммы на карточном счете / Доходном сейфе для ежемесячного автоматического платежа по телу задолженности? Если необходимой суммы будет недостаточно, то беспроцентная рассрочка автоматом становится потребительским кредитом с начислением процентов на остаток задолженности. При этом рассрочку / кредит можно погашать досрочно. Также допускаю разовую комиссию за РКО в 0.5% от стоимости товара.

Т. е. это выглядело бы так:
Допустим, решил клиент банка купить в Цитрусе iPhone 12 Pro Max за 48 000 грн рассрочкой сроком на 12 месяцев. Продавец связывается с менеджером банка, который открывает целевой счет, на который сразу же с картсчета / Доходного сейфа списывается первый платеж 4000 грн + разово 240 грн комиссии за РКО и в дальнейшем 4000 грн ежемесячно в день покупки.

Как по мне, это будет намного эффективней выдачи кредитных карт, особенно тем клиентам, которые укладываются в льготный период и используют в основном не более 10% кредитного лимита. Да и риски возникновения проблемки тоже будут минимальны.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 16:43

  Arien написав:
  Alfa_Bank написав:
  Arien написав:Добрый вечер!

ув. офпред, я вчера обнаружила, что закрыли наше районное отделение на Филатова :(
оно где-то переехало поблизости, или теперь уже все: только на Малиновского и Черняховского остались из ближайших для Черемушек?

Добрый день. Отделение закрыто.

спасибо, очень жаль :(
планируется еще сокращение отделений по Одессе?

Пока информации о закрытии других отделений нет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 16:45

  Аlександр написав:Alfa_Bank, Добрый день! :)

Дебетная рассрочка!

А Вы можете сделать рассрочку в партнерских магазинах сроком до 12 месяцев и для владельцев дебетовых карт, например, пакета Graphite и Black c основным требованием - наличие необходимой суммы на карточном счете / Доходном сейфе для ежемесячного автоматического платежа по телу задолженности? Если необходимой суммы будет недостаточно, то беспроцентная рассрочка автоматом становится потребительским кредитом с начислением процентов на остаток задолженности. При этом рассрочку / кредит можно погашать досрочно. Также допускаю разовую комиссию за РКО в 0.5% от стоимости товара.

Т. е. это выглядело бы так:
Допустим, решил клиент банка купить в Цитрусе iPhone 12 Pro Max за 48 000 грн рассрочкой сроком на 12 месяцев. Продавец связывается с менеджером банка, который открывает целевой счет, на который сразу же с картсчета / Доходного сейфа списывается первый платеж 4000 грн + разово 240 грн комиссии за РКО и в дальнейшем 4000 грн ежемесячно в день покупки.

Как по мне, это будет намного эффективней выдачи кредитных карт, особенно тем клиентам, которые укладываются в льготный период и используют в основном не более 10% кредитного лимита. Да и риски возникновения проблемки тоже будут минимальны.

Добрый день. Передам на рассмотрение.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 16:54

Аlександр

вы еще не устали генерировать идеи? ))
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:06

  Alfa_Bank написав:Добрый день. Передам на рассмотрение.

Ok! И еще, можете в период карантина и ожидаемого локдауна снизить сотрудникам требования для выполнения планов? Просто нехорошо получается, когда хорошие специалисты вследствие постоянных высоких нагрузок начинают задумываться об увольнении :(

Или даже методику поменять, перейдя от кол-ва выдачи пакетов и карт к качеству их использования. Что лучше, лежащая мертвым грузом колода карт, или же одна карта / пакет, которым клиент постоянно с удовольствием пользуется :roll:
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:08

  IMPRINTER написав:Аlександр

вы еще не устали генерировать идеи? ))

Раз генерирую... :)
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:12

  Flamingo написав:В это я верю. Также верю в то, что "Не стоит чинить то, что работает" - могу ошибаться, но кажется американская пословица. Для меня мой способ работает. В том, что я ошибся в категоричности своей формулировки - признаю. Это была моя вторая ошибка. Первая же была в том, что опять забыл слова Шапокляк: "Кто людям помогает - лишь тратит время зря...".
Замолкаю... ;)

Не надо так категорично. Я воспользовался вашим методом, меня тоже так устраивает. Всего-то скопировать номер IBAN, вставить и ввести сумму. Куда ещё проще я не знаю. +1
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:24

  Striker написав:Куда ещё проще я не знаю.

Вот именно "Не надо так категорично"!

Нажать кнопку "Пополнить" и выбрать пакетную карту - быстрее, очевиднее и проще. Так что не пишите ерунду :!:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:37

  Аlександр написав:
  IMPRINTER написав:Аlександр

вы еще не устали генерировать идеи? ))

Раз генерирую... :)


скоро надо должность зампреджа правления вводить по рассмотрению предложений Александра )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
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