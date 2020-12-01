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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 17:43
M-Audio написав:
А вот "отмена" в виде обратной покупки принесёт прибыль банку и убыток клиенту. Даже если клиент и сам дурак, всё равно отказ отменить операцию выглядит как позиция жадины: что ко мне в руки попало, то уже моё. Хотя по факту, скорее всего, просто не реализованы соответствующие процедуры, и операторы на горячей линии этого сделать не могут, а передавать выше не считают нужным. Я после такого отношения обычно сокращаю операции с банком, начиная с тех, которые без потерь переносятся в другие.
Так вы можете привести пример банка, у которого можно отменить недавно совершенный валютообмен в ИБ?
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Додано: Сер 02 гру, 2020 17:48
Alfa_Bank написав:
Пока информации о закрытии других отделений нет.
Мені прийшло повідомлення, що моє відділення в райцентрі закривають, а рахунки переносять в обл. центр за 65 км від мого містечка.
"Покращення"
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 17:53
Vorlon написав:
Нажать кнопку "Пополнить" и выбрать пакетную карту - быстрее, очевиднее и проще. Так что не пишите ерунду
Уважаемая оф. пред. написала, что в МАБе эта кнопка работает в этот же день, за мобильное приложение не было ни слова. А я в 99% случаев пользуюсь только приложением.
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