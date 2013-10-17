M-Audio написав:А вот "отмена" в виде обратной покупки принесёт прибыль банку и убыток клиенту. Даже если клиент и сам дурак, всё равно отказ отменить операцию выглядит как позиция жадины: что ко мне в руки попало, то уже моё. Хотя по факту, скорее всего, просто не реализованы соответствующие процедуры, и операторы на горячей линии этого сделать не могут, а передавать выше не считают нужным. Я после такого отношения обычно сокращаю операции с банком, начиная с тех, которые без потерь переносятся в другие.
Так вы можете привести пример банка, у которого можно отменить недавно совершенный валютообмен в ИБ?
M-Audio написав:А вот "отмена" в виде обратной покупки принесёт прибыль банку и убыток клиенту. Даже если клиент и сам дурак, всё равно отказ отменить операцию выглядит как позиция жадины: что ко мне в руки попало, то уже моё. Хотя по факту, скорее всего, просто не реализованы соответствующие процедуры, и операторы на горячей линии этого сделать не могут, а передавать выше не считают нужным. Я после такого отношения обычно сокращаю операции с банком, начиная с тех, которые без потерь переносятся в другие.
Так вы можете привести пример банка, у которого можно отменить недавно совершенный валютообмен в ИБ?
из моей практики - когда снимаешь валюту по валютной карте, а кассир выбивает гривни (один раз не расслышала, второй раз не поняла), затем отменяет операцию и выдает валюту - два банка: 1) МТБ - прошло бессимптомно, сам не понял как, может, что-то недожала по кнопкам, когда дала чек подписывать и я увидел что гривни 2) УкрЭксим - прошло как рефанд, т.е. с конвертацией взад, потерями на конверте и кажется на 1% еще
ну а кнопочки в МАБ - это святое
я Еврик так закупил вместо доллара однажды, на переводы внутри с кредитки еще не попадал ))
Вітаю, товариство! Маю три витрати по карті "RED", переведені на "Моментальну розстрочку на картці" (6 міс., під 0,01%) Цікавить нюанс погашення. Карта зараз в грейсі і використовується виключно для розстрочок, інші трати по ній не здійснюються. Раніше розстрочки гасив "на випередження", тобто всю суму закидав за кілька днів до списання. Розрахункова дата: 31 число. Цікавить ось що: якщо цього місяця я не внесу платіж на карту, по якій на даний момент немає заборгованості у цьому розрахунковому періоді. Будуть списані платежі по розстрочці 31 грудня. Карта залишиться в пільговому періоді і не буде застосовано жодних штрафних санкцій? А сума по розстрочкам перейде в заборгованість наступного розрахункового, яку потрібно обов'язково погасити до кінця січня 2021? І при повному погашенні залишається пільговий період і всі переваги свинорильського використання карти в грейсі? В правильному руслі міркую?
Аlександр написав:Вполне достаточно прислушаться к скромным моим предложениям, которые сводятся к реализации нераскрытых возможностей всего лишь одной карты (пакета). Но тем не менее, благодарю за поддержку!
В багатьох компаніях на ідеї працюють цілі команди, витрачаються чималі ресурси (гроші, час), а тут людина висловлює свою пропозицію, що для форуму - норм, і його починають затикати. Банк може йому б хоча б бонус-подарунки видавав би, може, й разову винагороду на карту банку за цікаві ідеї Толерантність на висоті...
Аlександр написав:Вполне достаточно прислушаться к скромным моим предложениям, которые сводятся к реализации нераскрытых возможностей всего лишь одной карты (пакета). Но тем не менее, благодарю за поддержку!
В багатьох компаніях на ідеї працюють цілі команди, витрачаються чималі ресурси (гроші, час), а тут людина висловлює свою пропозицію, що для форуму - норм, і його починають затикати. Банк може йому б хоча б бонус-подарунки видавав би, може, й разову винагороду на карту банку за цікаві ідеї Толерантність на висоті...