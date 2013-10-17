А вот "отмена" в виде обратной покупки принесёт прибыль банку и убыток клиенту. Даже если клиент и сам дурак, всё равно отказ отменить операцию выглядит как позиция жадины: что ко мне в руки попало, то уже моё. Хотя по факту, скорее всего, просто не реализованы соответствующие процедуры, и операторы на горячей линии этого сделать не могут, а передавать выше не считают нужным. Я после такого отношения обычно сокращаю операции с банком, начиная с тех, которые без потерь переносятся в другие.