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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9118911991209121

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1047
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1047
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:43

Re: Альфа-Банк

  M-Audio написав:А вот "отмена" в виде обратной покупки принесёт прибыль банку и убыток клиенту. Даже если клиент и сам дурак, всё равно отказ отменить операцию выглядит как позиция жадины: что ко мне в руки попало, то уже моё. Хотя по факту, скорее всего, просто не реализованы соответствующие процедуры, и операторы на горячей линии этого сделать не могут, а передавать выше не считают нужным. Я после такого отношения обычно сокращаю операции с банком, начиная с тех, которые без потерь переносятся в другие.

Так вы можете привести пример банка, у которого можно отменить недавно совершенный валютообмен в ИБ?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:48

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Пока информации о закрытии других отделений нет.


Мені прийшло повідомлення, що моє відділення в райцентрі закривають, а рахунки переносять в обл. центр за 65 км від мого містечка.
"Покращення"
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:53

  Vorlon написав:Нажать кнопку "Пополнить" и выбрать пакетную карту - быстрее, очевиднее и проще. Так что не пишите ерунду :!:

Уважаемая оф. пред. написала, что в МАБе эта кнопка работает в этот же день, за мобильное приложение не было ни слова. А я в 99% случаев пользуюсь только приложением.
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:04

  IMPRINTER написав:
  Аlександр написав:
  IMPRINTER написав:Аlександр

вы еще не устали генерировать идеи? ))

Раз генерирую... :)


скоро надо должность зампреджа правления вводить по рассмотрению предложений Александра )

Скорее "диджитал-команду", которая будет рисовать графики и дашборды по предложениям Александра :)
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:19

  Faceless написав:
  M-Audio написав:А вот "отмена" в виде обратной покупки принесёт прибыль банку и убыток клиенту. Даже если клиент и сам дурак, всё равно отказ отменить операцию выглядит как позиция жадины: что ко мне в руки попало, то уже моё. Хотя по факту, скорее всего, просто не реализованы соответствующие процедуры, и операторы на горячей линии этого сделать не могут, а передавать выше не считают нужным. Я после такого отношения обычно сокращаю операции с банком, начиная с тех, которые без потерь переносятся в другие.

Так вы можете привести пример банка, у которого можно отменить недавно совершенный валютообмен в ИБ?


из моей практики - когда снимаешь валюту по валютной карте, а кассир выбивает гривни (один раз не расслышала, второй раз не поняла), затем отменяет операцию и выдает валюту - два банка:
1) МТБ - прошло бессимптомно, сам не понял как, может, что-то недожала по кнопкам, когда дала чек подписывать и я увидел что гривни
2) УкрЭксим - прошло как рефанд, т.е. с конвертацией взад, потерями на конверте и кажется на 1% еще

ну а кнопочки в МАБ - это святое

я Еврик так закупил вместо доллара однажды,
на переводы внутри с кредитки еще не попадал ))
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:53

  Вкладчик1234 написав:
  IMPRINTER написав:
  Аlександр написав:Раз генерирую... :)

скоро надо должность зампреджа правления вводить по рассмотрению предложений Александра )

Скорее "диджитал-команду", которая будет рисовать графики и дашборды по предложениям Александра :)

Та ну!
Вполне достаточно прислушаться к скромным моим предложениям, которые сводятся к реализации нераскрытых возможностей всего лишь одной карты (пакета). Но тем не менее, благодарю за поддержку! :D
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:15

Re: Альфа-Банк

Вітаю, товариство! Маю три витрати по карті "RED", переведені на "Моментальну розстрочку на картці" (6 міс., під 0,01%)
Цікавить нюанс погашення. Карта зараз в грейсі і використовується виключно для розстрочок, інші трати по ній не здійснюються. Раніше розстрочки гасив "на випередження", тобто всю суму закидав за кілька днів до списання. Розрахункова дата: 31 число.
Цікавить ось що: якщо цього місяця я не внесу платіж на карту, по якій на даний момент немає заборгованості у цьому розрахунковому періоді. Будуть списані платежі по розстрочці 31 грудня. Карта залишиться в пільговому періоді і не буде застосовано жодних штрафних санкцій?
А сума по розстрочкам перейде в заборгованість наступного розрахункового, яку потрібно обов'язково погасити до кінця січня 2021? І при повному погашенні залишається пільговий період і всі переваги свинорильського використання карти в грейсі? В правильному руслі міркую?
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eleutheriossandro
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:16

  Аlександр написав:Вполне достаточно прислушаться к скромным моим предложениям, которые сводятся к реализации нераскрытых возможностей всего лишь одной карты (пакета). Но тем не менее, благодарю за поддержку! :D

В багатьох компаніях на ідеї працюють цілі команди, витрачаються чималі ресурси (гроші, час), а тут людина висловлює свою пропозицію, що для форуму - норм, і його починають затикати.
Банк може йому б хоча б бонус-подарунки видавав би, може, й разову винагороду на карту банку за цікаві ідеї :)
Толерантність на висоті...
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:45

Re: Альфа-Банк

Son of Sun написав:
  Аlександр написав:Вполне достаточно прислушаться к скромным моим предложениям, которые сводятся к реализации нераскрытых возможностей всего лишь одной карты (пакета). Но тем не менее, благодарю за поддержку! :D

В багатьох компаніях на ідеї працюють цілі команди, витрачаються чималі ресурси (гроші, час), а тут людина висловлює свою пропозицію, що для форуму - норм, і його починають затикати.
Банк може йому б хоча б бонус-подарунки видавав би, може, й разову винагороду на карту банку за цікаві ідеї :)
Толерантність на висоті...

Може б і видали, якби хоч щось цікаве було
Faceless
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