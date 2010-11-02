Додано: Сер 02 гру, 2020 22:43

Faceless написав: M-Audio написав: А вот "отмена" в виде обратной покупки принесёт прибыль банку и убыток клиенту. Даже если клиент и сам дурак, всё равно отказ отменить операцию выглядит как позиция жадины: что ко мне в руки попало, то уже моё. Хотя по факту, скорее всего, просто не реализованы соответствующие процедуры, и операторы на горячей линии этого сделать не могут, а передавать выше не считают нужным. Я после такого отношения обычно сокращаю операции с банком, начиная с тех, которые без потерь переносятся в другие. А вот "отмена" в виде обратной покупки принесёт прибыль банку и убыток клиенту. Даже если клиент и сам дурак, всё равно отказ отменить операцию выглядит как позиция жадины: что ко мне в руки попало, то уже моё. Хотя по факту, скорее всего, просто не реализованы соответствующие процедуры, и операторы на горячей линии этого сделать не могут, а передавать выше не считают нужным. Я после такого отношения обычно сокращаю операции с банком, начиная с тех, которые без потерь переносятся в другие.

Так вы можете привести пример банка, у которого можно отменить недавно совершенный валютообмен в ИБ? Так вы можете привести пример банка, у которого можно отменить недавно совершенный валютообмен в ИБ?

Я - нет. Вообще крайне редко доводилось это делать, а уж с такими суммами, что имело бы смысл обращаться в поддержку при ошибке - вообще никогда. Речь же не о штатной процедуре отмены через большую кнопку "Вернуть всё как было" на экране, а о ручном режиме через обращение. Думаю, технически это любой банк может сделать, вопрос только в том, какой захочет.Кстати, о валютообмене: а кто в курсе, что за бамага висит на кассах всех банков (видимо, в исполнение какой-то богом забытой инструкции), гласящая о возможности НЕРЕЗИДЕНТАМ совершить обратный обмен излишне обменянной валюты при предъявлении чего-то там? Для нерезидентов особые правила, и нерезидент не может просто прийти и обменять остатки в обратном направлении, ничего не предъявляя? Или там какие-то особые условия положены для такого обмена (сомнительно)? Низачем мне не надо, но просто интересно.