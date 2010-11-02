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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 22:42
Ахтунг! Рассрочка на покупку от 28 числа до сих пор не подтверждена, а сегодня как бы 3-й рабочий день закончился. Завтра РД. По регламенту же 2-3 рабочих дня, или как?
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Додано: Сер 02 гру, 2020 22:43
Я - нет. Вообще крайне редко доводилось это делать, а уж с такими суммами, что имело бы смысл обращаться в поддержку при ошибке - вообще никогда. Речь же не о штатной процедуре отмены через большую кнопку "Вернуть всё как было" на экране, а о ручном режиме через обращение. Думаю, технически это любой банк может сделать, вопрос только в том, какой захочет.
Кстати, о валютообмене: а кто в курсе, что за бамага висит на кассах всех банков (видимо, в исполнение какой-то богом забытой инструкции), гласящая о возможности НЕРЕЗИДЕНТАМ совершить обратный обмен излишне обменянной валюты при предъявлении чего-то там? Для нерезидентов особые правила, и нерезидент не может просто прийти и обменять остатки в обратном направлении, ничего не предъявляя? Или там какие-то особые условия положены для такого обмена (сомнительно)? Низачем мне не надо, но просто интересно.
Додано: Сер 02 гру, 2020 22:43
Re: Альфа-Банк
если задолженность вообще отсутствует то насколько я понимаю начнется 2х месячный грейс период, второе списание ежемесячного платежа произойдет в январе, платеж за декабрь нужно будет погасить до конца февраля
в целом чтобы увидеть сумму погашения и до какого числа погасить / либо при отсутствии задолженности дату формирования следующего платежа - достаточно зайти в мобильное приложение и тапнуть по кредитке
Додано: Сер 02 гру, 2020 22:52
Насколько помню нерезидент раньше не мог свободно купить валюту в кассе банка и официальном обменнике без пояснения источника происхождения гривен у него на руках. Для возможности нерезидентам купить валюту за гривни, которые он получил при обмене своей валюты придумали спец.форму 377. Квитанцию 377 нерезидент получал когда менял валюту на гривни и потом мог купить на основании этой квитанции валюту обратно по текущему курсу, действующему на момент покупки валюты.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 23:30
Re: Альфа-Банк
Перевірив на днях. Нічого не змінилося. Через кнопку "Поповнити" операція проходить манісендом і по рахунку провелася наступного дня. Якби я як новачок довірився вашій пораді, то випав би із грейсу і став спонсором пікнічка)))
Тому таки міф і не варто нею користуватися в додатку;))
P.S. Flamingo правий на 100%, а ви лише на 50%, бо не уточнили, що даний метод виключно для МАБ, яким користується все менше нових клієнтів і не підходить для тих, хто користуєтеся лише додатком.
Востаннє редагувалось stryzhko в Сер 02 гру, 2020 23:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 гру, 2020 23:33
Re: Альфа-Банк
У меня КБ по категории "Транспорт" всего 5%.
Тут дискриминируют?
Додано: Сер 02 гру, 2020 23:46
Так давно уже у всех разный процент
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Додано: Сер 02 гру, 2020 23:51
Re: Альфа-Банк
Интересно, а какая логика?
У меня Транспорта ни разу ещё не было...баллов тех только сотку нашкрёб, есть карта блек, вип - манагер.... а вот с КБ поджали.
Ждёт в отделении кредитка на 75тыс - времени забрать нету.
А может и кредиту не стоит забирать - раз такое жлобство?
АЛЬФА не позорьтесь!
Додано: Сер 02 гру, 2020 23:53
А как в сенсе делать скриншоты? Стандартные запрещены приложением...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Чет 03 гру, 2020 00:07
Re: Альфа-Банк
То проблема не в усих і залежить від ОС смарта. Можливо десь є налаштування або змінити смарт;)
В мене норм працює.
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