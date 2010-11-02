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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9119912091219122

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1047
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1047
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:42

Ахтунг! Рассрочка на покупку от 28 числа до сих пор не подтверждена, а сегодня как бы 3-й рабочий день закончился. Завтра РД. По регламенту же 2-3 рабочих дня, или как?
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:43

  Faceless написав:
  M-Audio написав:А вот "отмена" в виде обратной покупки принесёт прибыль банку и убыток клиенту. Даже если клиент и сам дурак, всё равно отказ отменить операцию выглядит как позиция жадины: что ко мне в руки попало, то уже моё. Хотя по факту, скорее всего, просто не реализованы соответствующие процедуры, и операторы на горячей линии этого сделать не могут, а передавать выше не считают нужным. Я после такого отношения обычно сокращаю операции с банком, начиная с тех, которые без потерь переносятся в другие.

Так вы можете привести пример банка, у которого можно отменить недавно совершенный валютообмен в ИБ?

Я - нет. Вообще крайне редко доводилось это делать, а уж с такими суммами, что имело бы смысл обращаться в поддержку при ошибке - вообще никогда. Речь же не о штатной процедуре отмены через большую кнопку "Вернуть всё как было" на экране, а о ручном режиме через обращение. Думаю, технически это любой банк может сделать, вопрос только в том, какой захочет.

Кстати, о валютообмене: а кто в курсе, что за бамага висит на кассах всех банков (видимо, в исполнение какой-то богом забытой инструкции), гласящая о возможности НЕРЕЗИДЕНТАМ совершить обратный обмен излишне обменянной валюты при предъявлении чего-то там? Для нерезидентов особые правила, и нерезидент не может просто прийти и обменять остатки в обратном направлении, ничего не предъявляя? Или там какие-то особые условия положены для такого обмена (сомнительно)? Низачем мне не надо, но просто интересно.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:43

Re: Альфа-Банк

  eleutheriossandro написав:Будуть списані платежі по розстрочці 31 грудня. Карта залишиться в пільговому періоді і не буде застосовано жодних штрафних санкцій?

если задолженность вообще отсутствует то насколько я понимаю начнется 2х месячный грейс период, второе списание ежемесячного платежа произойдет в январе, платеж за декабрь нужно будет погасить до конца февраля
в целом чтобы увидеть сумму погашения и до какого числа погасить / либо при отсутствии задолженности дату формирования следующего платежа - достаточно зайти в мобильное приложение и тапнуть по кредитке
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:52

  M-Audio написав:
  Faceless написав:
  M-Audio написав:А вот "отмена" в виде обратной покупки принесёт прибыль банку и убыток клиенту. Даже если клиент и сам дурак, всё равно отказ отменить операцию выглядит как позиция жадины: что ко мне в руки попало, то уже моё. Хотя по факту, скорее всего, просто не реализованы соответствующие процедуры, и операторы на горячей линии этого сделать не могут, а передавать выше не считают нужным. Я после такого отношения обычно сокращаю операции с банком, начиная с тех, которые без потерь переносятся в другие.

Так вы можете привести пример банка, у которого можно отменить недавно совершенный валютообмен в ИБ?

Я - нет. Вообще крайне редко доводилось это делать, а уж с такими суммами, что имело бы смысл обращаться в поддержку при ошибке - вообще никогда. Речь же не о штатной процедуре отмены через большую кнопку "Вернуть всё как было" на экране, а о ручном режиме через обращение. Думаю, технически это любой банк может сделать, вопрос только в том, какой захочет.

Кстати, о валютообмене: а кто в курсе, что за бамага висит на кассах всех банков (видимо, в исполнение какой-то богом забытой инструкции), гласящая о возможности НЕРЕЗИДЕНТАМ совершить обратный обмен излишне обменянной валюты при предъявлении чего-то там? Для нерезидентов особые правила, и нерезидент не может просто прийти и обменять остатки в обратном направлении, ничего не предъявляя? Или там какие-то особые условия положены для такого обмена (сомнительно)? Низачем мне не надо, но просто интересно.

Насколько помню нерезидент раньше не мог свободно купить валюту в кассе банка и официальном обменнике без пояснения источника происхождения гривен у него на руках. Для возможности нерезидентам купить валюту за гривни, которые он получил при обмене своей валюты придумали спец.форму 377. Квитанцию 377 нерезидент получал когда менял валюту на гривни и потом мог купить на основании этой квитанции валюту обратно по текущему курсу, действующему на момент покупки валюты.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:30

Re: Альфа-Банк

Vorlon написав: Удивили нежеланием поверить, что всё меняется ;)

Перевірив на днях. Нічого не змінилося. Через кнопку "Поповнити" операція проходить манісендом і по рахунку провелася наступного дня. Якби я як новачок довірився вашій пораді, то випав би із грейсу і став спонсором пікнічка)))

Vorlon написав: А то, что не стоит пользоваться кнопкой "Пополнить" рядом с кредиткой :D

Тому таки міф і не варто нею користуватися в додатку;))
P.S. Flamingo правий на 100%, а ви лише на 50%, бо не уточнили, що даний метод виключно для МАБ, яким користується все менше нових клієнтів і не підходить для тих, хто користуєтеся лише додатком. ;)
Востаннє редагувалось stryzhko в Сер 02 гру, 2020 23:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:33

Re: Альфа-Банк

У меня КБ по категории "Транспорт" всего 5%.
Тут дискриминируют?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:46

  idealstorm написав:У меня КБ по категории "Транспорт" всего 5%.
Тут дискриминируют?

Так давно уже у всех разный процент
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:51

Re: Альфа-Банк

Интересно, а какая логика?
У меня Транспорта ни разу ещё не было...баллов тех только сотку нашкрёб, есть карта блек, вип - манагер.... а вот с КБ поджали.

Ждёт в отделении кредитка на 75тыс - времени забрать нету.
А может и кредиту не стоит забирать - раз такое жлобство?
АЛЬФА не позорьтесь!
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:53

  Alfa_Bank написав:
  ol_zy написав:"Alfa_Bank" а в sense тоже отпечаток не на всех устройствах будет работать? врод в мобайле побороли, а тут опять...

Добрый день. Нужно смотреть. Отправьте информацию и добавьте скриншот ошибки в специальный Telegram чат (SuperApp.https://t.me/alfa_chat_ua), пожалуйста.

А как в сенсе делать скриншоты? Стандартные запрещены приложением...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 00:07

Re: Альфа-Банк

ol_zy написав:А как в сенсе делать скриншоты? Стандартные запрещены приложением...

То проблема не в усих і залежить від ОС смарта. Можливо десь є налаштування або змінити смарт;)
В мене норм працює.
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