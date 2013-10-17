Striker написав:Рассрочка на покупку от 28 числа до сих пор не подтверждена... Завтра РД. По регламенту же 2-3 рабочих дня, или как?
Смотрите наличие проводки этой покупки по счёту. Пока покупка по счёту не будет проведена, рассрочка подтверждена не будет.
PS Постом выше есть наглядный пример того, что ждёт Не расслабляйтесь, держите себя в тонусе — в этом есть Sense :p
ol_zy написав:А как в сенсе делать скриншоты?
Никак. На последних версиях Android банковское приложение не позволит воспользоваться этой возможностью для повышения безопасности. И запрет на скриншоте распространяется на последнюю версию Alfa Mobile.
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MASolomko написав:Смотрите наличие проводки этой покупки по счёту. Пока покупка по счёту не будет проведена, рассрочка подтверждена не будет.
Снова получается влетел с рассрочкой. Алла, что за дела? Зачем писать 2-3 дня, если по факту может быть и больше? И для меня до сих пор непонятно, что делать с такой рассрочкой, если она вошла в сумму для грейса. Если не отменить потом, то плати по второму кругу.
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MASolomko написав:Смотрите наличие проводки этой покупки по счёту. Пока покупка по счёту не будет проведена, рассрочка подтверждена не будет.
Снова получается влетел с рассрочкой. Алла, что за дела? Зачем писать 2-3 дня, если по факту может быть и больше? И для меня до сих пор непонятно, что делать с такой рассрочкой, если она вошла в сумму для грейса. Если не отменить потом, то плати по второму кругу.
Так был же совет по таким ситуациям в прошлый раз. Или вам просто поговорить? )
А как в сенсе делать скриншоты? Стандартные запрещены приложением...
Добрый день. Это требованиям Службы информационной безопасности, согласно которому, если у клиента установлено одно из нижеуказанных ПО - скриншот сделать нельзя: Team Viewer Quick Support, + AnyDesk, +AeroAdmin, -AirMirror, -VNC Viewer, - Inkwire Screen Share.