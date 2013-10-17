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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9121912291239124>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1047
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1047
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 06:50

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:Рассрочка на покупку от 28 числа до сих пор не подтверждена... Завтра РД. По регламенту же 2-3 рабочих дня, или как?
Смотрите наличие проводки этой покупки по счёту. Пока покупка по счёту не будет проведена, рассрочка подтверждена не будет.

PS Постом выше есть наглядный пример того, что ждёт :D Не расслабляйтесь, держите себя в тонусе — в этом есть Sense :p

  ol_zy написав:А как в сенсе делать скриншоты?
Никак. На последних версиях Android банковское приложение не позволит воспользоваться этой возможностью для повышения безопасности.
И запрет на скриншоте распространяется на последнюю версию Alfa Mobile.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 07:30

  MASolomko написав:Смотрите наличие проводки этой покупки по счёту. Пока покупка по счёту не будет проведена, рассрочка подтверждена не будет.

Снова получается влетел с рассрочкой. :evil: Алла, что за дела? Зачем писать 2-3 дня, если по факту может быть и больше?
И для меня до сих пор непонятно, что делать с такой рассрочкой, если она вошла в сумму для грейса. Если не отменить потом, то плати по второму кругу. :|
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 07:48

Re: Альфа-Банк

Striker написав:
  MASolomko написав:Смотрите наличие проводки этой покупки по счёту. Пока покупка по счёту не будет проведена, рассрочка подтверждена не будет.

Снова получается влетел с рассрочкой. :evil: Алла, что за дела? Зачем писать 2-3 дня, если по факту может быть и больше?
И для меня до сих пор непонятно, что делать с такой рассрочкой, если она вошла в сумму для грейса. Если не отменить потом, то плати по второму кругу. :|


Так был же совет по таким ситуациям в прошлый раз. Или вам просто поговорить? )
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 08:41

  Striker написав:Ахтунг! Рассрочка на покупку от 28 числа до сих пор не подтверждена, а сегодня как бы 3-й рабочий день закончился. Завтра РД. По регламенту же 2-3 рабочих дня, или как?

Добрый день. Рассрочка может быть оформлена после списания покупки со счета.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 08:50

  ol_zy написав:
  Alfa_Bank написав:
  ol_zy написав:"Alfa_Bank" а в sense тоже отпечаток не на всех устройствах будет работать? врод в мобайле побороли, а тут опять...

Добрый день. Нужно смотреть. Отправьте информацию и добавьте скриншот ошибки в специальный Telegram чат (SuperApp.https://t.me/alfa_chat_ua), пожалуйста.

А как в сенсе делать скриншоты? Стандартные запрещены приложением...

Добрый день. Это требованиям Службы информационной безопасности, согласно которому, если у клиента установлено одно из нижеуказанных ПО - скриншот сделать нельзя: Team Viewer Quick Support, + AnyDesk, +AeroAdmin, -AirMirror, -VNC Viewer, - Inkwire Screen Share.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 08:52

  idealstorm написав:У меня КБ по категории "Транспорт" всего 5%.
Интересно, а какая логика?
Ждёт в отделении кредитка на 75тыс - времени забрать нету.

ну вот же


а так - у меня уже максимальные орехи, а прОценты как и раньше были - 1-2, реже 3 да исключения в виде такси и т.п.
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:13

  Aps написав:Так был же совет по таким ситуациям в прошлый раз. Или вам просто поговорить? )

Был, помню. Вы говорили, что надо ждать проводку, а потом делать рассрочку. Но в этот раз был запас в целых 3 рабочих дня, но снова что-то пошло не так. Если покупка проведётся завтра (сегодня РД), то отменять эту рассрочку?
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  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:21

  Striker написав:
  Aps написав:Так был же совет по таким ситуациям в прошлый раз. Или вам просто поговорить? )

Был, помню. Вы говорили, что надо ждать проводку, а потом делать рассрочку. Но в этот раз был запас в целых 3 рабочих дня, но снова что-то пошло не так. Если покупка проведётся завтра (сегодня РД), то отменять эту рассрочку?


Если покупка (не рассрочка) проведется по счету завтра, то вы выграли бонус в виде одного месяца грейса. )
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 11:07

  Alfa_Bank написав:Это требованиям Службы информационной безопасности, согласно которому, если у клиента установлено одно из нижеуказанных ПО - скриншот сделать нельзя: Team Viewer Quick Support, + AnyDesk, +AeroAdmin, -AirMirror, -VNC Viewer, - Inkwire Screen Share.


вот мне всегда нравились такие меры безопасности - запрет на скриншот )) ... как в секретном чате вайбера или телеги или в Дии ... а то, что тупо перефотографировать экран можно другим телефоном и против этого никакой защиты поставить нельзя априори разработчики в курсе? ) если есть способ сделать скриншот при любом раскладе какой смысл с этим бороться?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 11:32

  IMPRINTER написав:вот мне всегда нравились такие меры безопасности - запрет на скриншот )) ... как в секретном чате вайбера или телеги или в Дии ... а то, что тупо перефотографировать экран можно другим телефоном и против этого никакой защиты поставить нельзя априори разработчики в курсе? ) если есть способ сделать скриншот при любом раскладе какой смысл с этим бороться?



ну смотря с кем / чем бороться, тут же борются с - забыл как называется, типа фишинг, но есть специальный банковский антифродовский термин - когда юзеру подкладывают родной сайт, и у УРЛе все родное, но 2FA он отправляет мошеннику, и тот входит параллельно и проводит операцию: мощности телефонов растут, такие штуки запросто могут появиться (если еще нет) массово - сфотать вторым телефоном нужного эффекта не даст

P.S. якобы сильно распространено в Европе, где карты, как раз, в отличие от США не повеместно (30-45% по оценкам), а вот перевод с банковского счета (SEPA все знают, а есть еще локльные немецкие, голландские и т.п.) - очень даже
cohan
 
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