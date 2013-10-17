Striker написав:Рассрочка на покупку от 28 числа до сих пор не подтверждена... Завтра РД. По регламенту же 2-3 рабочих дня, или как?
Смотрите наличие проводки этой покупки по счёту. Пока покупка по счёту не будет проведена, рассрочка подтверждена не будет.
PS Постом выше есть наглядный пример того, что ждёт Не расслабляйтесь, держите себя в тонусе — в этом есть Sense :p
ol_zy написав:А как в сенсе делать скриншоты?
Никак. На последних версиях Android банковское приложение не позволит воспользоваться этой возможностью для повышения безопасности. И запрет на скриншоте распространяется на последнюю версию Alfa Mobile.
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MASolomko написав:Смотрите наличие проводки этой покупки по счёту. Пока покупка по счёту не будет проведена, рассрочка подтверждена не будет.
Снова получается влетел с рассрочкой. Алла, что за дела? Зачем писать 2-3 дня, если по факту может быть и больше? И для меня до сих пор непонятно, что делать с такой рассрочкой, если она вошла в сумму для грейса. Если не отменить потом, то плати по второму кругу.
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MASolomko написав:Смотрите наличие проводки этой покупки по счёту. Пока покупка по счёту не будет проведена, рассрочка подтверждена не будет.
Снова получается влетел с рассрочкой. Алла, что за дела? Зачем писать 2-3 дня, если по факту может быть и больше? И для меня до сих пор непонятно, что делать с такой рассрочкой, если она вошла в сумму для грейса. Если не отменить потом, то плати по второму кругу.
Так был же совет по таким ситуациям в прошлый раз. Или вам просто поговорить? )
А как в сенсе делать скриншоты? Стандартные запрещены приложением...
Добрый день. Это требованиям Службы информационной безопасности, согласно которому, если у клиента установлено одно из нижеуказанных ПО - скриншот сделать нельзя: Team Viewer Quick Support, + AnyDesk, +AeroAdmin, -AirMirror, -VNC Viewer, - Inkwire Screen Share.
Aps написав:Так был же совет по таким ситуациям в прошлый раз. Или вам просто поговорить? )
Был, помню. Вы говорили, что надо ждать проводку, а потом делать рассрочку. Но в этот раз был запас в целых 3 рабочих дня, но снова что-то пошло не так. Если покупка проведётся завтра (сегодня РД), то отменять эту рассрочку?
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Aps написав:Так был же совет по таким ситуациям в прошлый раз. Или вам просто поговорить? )
Был, помню. Вы говорили, что надо ждать проводку, а потом делать рассрочку. Но в этот раз был запас в целых 3 рабочих дня, но снова что-то пошло не так. Если покупка проведётся завтра (сегодня РД), то отменять эту рассрочку?
Если покупка (не рассрочка) проведется по счету завтра, то вы выграли бонус в виде одного месяца грейса. )
Alfa_Bank написав:Это требованиям Службы информационной безопасности, согласно которому, если у клиента установлено одно из нижеуказанных ПО - скриншот сделать нельзя: Team Viewer Quick Support, + AnyDesk, +AeroAdmin, -AirMirror, -VNC Viewer, - Inkwire Screen Share.
вот мне всегда нравились такие меры безопасности - запрет на скриншот )) ... как в секретном чате вайбера или телеги или в Дии ... а то, что тупо перефотографировать экран можно другим телефоном и против этого никакой защиты поставить нельзя априори разработчики в курсе? ) если есть способ сделать скриншот при любом раскладе какой смысл с этим бороться?
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IMPRINTER написав:вот мне всегда нравились такие меры безопасности - запрет на скриншот )) ... как в секретном чате вайбера или телеги или в Дии ... а то, что тупо перефотографировать экран можно другим телефоном и против этого никакой защиты поставить нельзя априори разработчики в курсе? ) если есть способ сделать скриншот при любом раскладе какой смысл с этим бороться?
ну смотря с кем / чем бороться, тут же борются с - забыл как называется, типа фишинг, но есть специальный банковский антифродовский термин - когда юзеру подкладывают родной сайт, и у УРЛе все родное, но 2FA он отправляет мошеннику, и тот входит параллельно и проводит операцию: мощности телефонов растут, такие штуки запросто могут появиться (если еще нет) массово - сфотать вторым телефоном нужного эффекта не даст
P.S. якобы сильно распространено в Европе, где карты, как раз, в отличие от США не повеместно (30-45% по оценкам), а вот перевод с банковского счета (SEPA все знают, а есть еще локльные немецкие, голландские и т.п.) - очень даже