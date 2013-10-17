Додано: Чет 03 гру, 2020 07:30

MASolomko написав: Смотрите наличие проводки этой покупки по счёту. Пока покупка по счёту не будет проведена, рассрочка подтверждена не будет.

Смотрите наличие проводки этой покупки по счёту. Пока покупка по счёту не будет проведена, рассрочка подтверждена не будет.

Снова получается влетел с рассрочкой.Алла, что за дела? Зачем писать 2-3 дня, если по факту может быть и больше?И для меня до сих пор непонятно, что делать с такой рассрочкой, если она вошла в сумму для грейса. Если не отменить потом, то плати по второму кругу.