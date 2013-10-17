Alfa_Bank написав:ol_zy написав:Alfa_Bank написав:Добрый день. Нужно смотреть. Отправьте информацию и добавьте скриншот ошибки в специальный Telegram чат (SuperApp.https://t.me/alfa_chat_ua), пожалуйста.
А как в сенсе делать скриншоты? Стандартные запрещены приложением...
Добрый день. Это требованиям Службы информационной безопасности, согласно которому, если у клиента установлено одно из нижеуказанных ПО - скриншот сделать нельзя: Team Viewer Quick Support, + AnyDesk, +AeroAdmin, -AirMirror, -VNC Viewer, - Inkwire Screen Share.
Хорошая просьба была сделать скриншот ошибки, только вы его сделать не сможете...
p.s. поборол я ваш запрет - стороннее ПО делает скриншоты. Привет вашей СБ - они же думают, что безопасность выше, если нужно ставить стороннее ПО для скриншотов...
PPS. А вообще, правильные приложения делают запрет скриншота только там где это необходимо, например, где полный номер карты (и/или цвв) отображается, а в остальных местах скриншоты делать можно.