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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9121912291239124

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1047
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1047
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 11:33

  Alfa_Bank написав:
  ol_zy написав:
  ol_zy написав:"Alfa_Bank" а в sense тоже отпечаток не на всех устройствах будет работать? врод в мобайле побороли, а тут опять...
  Alfa_Bank написав:Добрый день. Нужно смотреть. Отправьте информацию и добавьте скриншот ошибки в специальный Telegram чат (SuperApp.https://t.me/alfa_chat_ua), пожалуйста.

А как в сенсе делать скриншоты? Стандартные запрещены приложением...

Добрый день. Это требованиям Службы информационной безопасности, согласно которому, если у клиента установлено одно из нижеуказанных ПО - скриншот сделать нельзя: Team Viewer Quick Support, + AnyDesk, +AeroAdmin, -AirMirror, -VNC Viewer, - Inkwire Screen Share.

Хорошая просьба была сделать скриншот ошибки, только вы его сделать не сможете...
p.s. поборол я ваш запрет - стороннее ПО делает скриншоты. Привет вашей СБ - они же думают, что безопасность выше, если нужно ставить стороннее ПО для скриншотов...
PPS. А вообще, правильные приложения делают запрет скриншота только там где это необходимо, например, где полный номер карты (и/или цвв) отображается, а в остальных местах скриншоты делать можно.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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