RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9121912291239124

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1047
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1047
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 11:33

  Alfa_Bank написав:
  ol_zy написав:
  ol_zy написав:"Alfa_Bank" а в sense тоже отпечаток не на всех устройствах будет работать? врод в мобайле побороли, а тут опять...
  Alfa_Bank написав:Добрый день. Нужно смотреть. Отправьте информацию и добавьте скриншот ошибки в специальный Telegram чат (SuperApp.https://t.me/alfa_chat_ua), пожалуйста.

А как в сенсе делать скриншоты? Стандартные запрещены приложением...

Добрый день. Это требованиям Службы информационной безопасности, согласно которому, если у клиента установлено одно из нижеуказанных ПО - скриншот сделать нельзя: Team Viewer Quick Support, + AnyDesk, +AeroAdmin, -AirMirror, -VNC Viewer, - Inkwire Screen Share.

Хорошая просьба была сделать скриншот ошибки, только вы его сделать не сможете...
p.s. поборол я ваш запрет - стороннее ПО делает скриншоты. Привет вашей СБ - они же думают, что безопасность выше, если нужно ставить стороннее ПО для скриншотов...
PPS. А вообще, правильные приложения делают запрет скриншота только там где это необходимо, например, где полный номер карты (и/или цвв) отображается, а в остальных местах скриншоты делать можно.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6466
З нами з: 20.01.15
Подякував: 397 раз.
Подякували: 659 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 14:51

  Son of Sun написав:
  Аlександр написав:Вполне достаточно прислушаться к скромным моим предложениям, которые сводятся к реализации нераскрытых возможностей всего лишь одной карты (пакета). Но тем не менее, благодарю за поддержку! :D

В багатьох компаніях на ідеї працюють цілі команди, витрачаються чималі ресурси (гроші, час), а тут людина висловлює свою пропозицію, що для форуму - норм, і його починають затикати.
Банк може йому б хоча б бонус-подарунки видавав би, може, й разову винагороду на карту банку за цікаві ідеї :)
Толерантність на висоті...

Самая лучшая награда - это сделать универсальный карточный пакет, собрав все самое лучшее, чтобы не приходилось распыляться на вклады и карты в зависимости от трат, а также зависеть от капризов ИБ.
Например, на базе пакета Graphite:
1. Сделать процентную ставку на остаток картсчета, как по срочным вкладам, но с пересмотром в зависимости от рыночной конъюнктуры.
2. Сделать возможность рассрочки сроком до 12 месяцев при оплате дебетовой картой.
3. При оплате гривневой картой за рубежом или же на зарубежный сайтах, сделать конвертацию по курсу, действующего для операций Online без дополнительной комиссии за конвертацию.

Соответственно, банк тоже может выдвинуть ряд вполне справедливых требований, условий и ограничений.
1. Если сумма на остатке картсчета в том числе и на уже открытых срочных вкладах менее 500 000 грн, то процент на сумму остатка картсчета не начисляется.
2. Доступная револьвентная сумма лимита рассрочки составляет не более, например, 50 000 грн. Плюс разовая комиссия в 0.5% за РКО от суммы рассрочки.
3. Установить годовой лимит, например, 150 000 грн, для оплаты гривневой картой за рубежом или же на зарубежных сайтах с конвертацией по курсам, действующим для операций Online.

В принципе, практически, все выше перечисленное уже есть в виде кредиток и валютных карт. Так почему бы все лучшее не объединить в одном пакете или карте, как опции в смартфоне :roll:
Ведь чем больше выпущенных карт, тем больше будет вопросов, неполадок, претензий, - тем больше понадобится сотрудников для их решения. Квалифицированных специалистов.
Аlександр
 
Повідомлень: 3550
З нами з: 10.04.08
Подякував: 119 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:58

Re: Альфа-Банк

Поигрался с сенсом. Перестали пуши приходить по операциям. Захожу в моб. маб, а там у всех карт включено СМС, хотя СМС не приходили...Так что проверяйте периодически.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6466
З нами з: 20.01.15
Подякував: 397 раз.
Подякували: 659 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 17:02

  ol_zy написав:Поигрался с сенсом. Перестали пуши приходить по операциям. Захожу в моб. маб, а там у всех карт включено СМС, хотя СМС не приходили...Так что проверяйте периодически.

А потом ставите пуши моб. маб, заходите в сенс и там стоят СМС :) Правда, последний раз я запускал сенс уже давненько, еще до апгрейда, так что может что-то изменилось.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1889
З нами з: 31.07.19
Подякував: 50 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 17:47

  ol_zy написав:Поигрался с сенсом. Перестали пуши приходить по операциям. Захожу в моб. маб, а там у всех карт включено СМС, хотя СМС не приходили...Так что проверяйте периодически.

Ага, і я побавився з сенсом, в кінці листопада зняло 1$ за sms. Тре перевіряти пуші.
Волоdимир
 
Повідомлень: 48
З нами з: 12.09.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:06

  ingtrans написав:
  ol_zy написав:Поигрался с сенсом. Перестали пуши приходить по операциям. Захожу в моб. маб, а там у всех карт включено СМС, хотя СМС не приходили...Так что проверяйте периодически.

А потом ставите пуши моб. маб, заходите в сенс и там стоят СМС :) Правда, последний раз я запускал сенс уже давненько, еще до апгрейда, так что может что-то изменилось.

Вроде не - проверял потом в сенсе, тоже пуши. Похоже это происходит, если играться с разрешением принимать пуши на устройство, каждое приложение тянет на себя одеяло, отключая у другого. И видимо, когда включил назад общие пуши, вот и перескочило на СМС.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6466
З нами з: 20.01.15
Подякував: 397 раз.
Подякували: 659 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9121912291239124
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, kkg і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1772, 1773, 1774
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17733 2495849
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 гру, 2020 16:10
Ромасик
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 743, 744, 745
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7446 1674964
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 гру, 2020 15:32
alibob
Банк Глобус 1 ... 710, 711, 712
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
7110 945980
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 гру, 2020 12:51
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3569)
03.12.2020 18:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.