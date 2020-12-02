ol_zy написав:"Alfa_Bank" а в sense тоже отпечаток не на всех устройствах будет работать? врод в мобайле побороли, а тут опять...
Alfa_Bank написав:Добрый день. Нужно смотреть. Отправьте информацию и добавьте скриншот ошибки в специальный Telegram чат (SuperApp.https://t.me/alfa_chat_ua), пожалуйста.
А как в сенсе делать скриншоты? Стандартные запрещены приложением...
Добрый день. Это требованиям Службы информационной безопасности, согласно которому, если у клиента установлено одно из нижеуказанных ПО - скриншот сделать нельзя: Team Viewer Quick Support, + AnyDesk, +AeroAdmin, -AirMirror, -VNC Viewer, - Inkwire Screen Share.
Хорошая просьба была сделать скриншот ошибки, только вы его сделать не сможете... p.s. поборол я ваш запрет - стороннее ПО делает скриншоты. Привет вашей СБ - они же думают, что безопасность выше, если нужно ставить стороннее ПО для скриншотов... PPS. А вообще, правильные приложения делают запрет скриншота только там где это необходимо, например, где полный номер карты (и/или цвв) отображается, а в остальных местах скриншоты делать можно.
Аlександр написав:Вполне достаточно прислушаться к скромным моим предложениям, которые сводятся к реализации нераскрытых возможностей всего лишь одной карты (пакета). Но тем не менее, благодарю за поддержку!
В багатьох компаніях на ідеї працюють цілі команди, витрачаються чималі ресурси (гроші, час), а тут людина висловлює свою пропозицію, що для форуму - норм, і його починають затикати. Банк може йому б хоча б бонус-подарунки видавав би, може, й разову винагороду на карту банку за цікаві ідеї Толерантність на висоті...
Самая лучшая награда - это сделать универсальный карточный пакет, собрав все самое лучшее, чтобы не приходилось распыляться на вклады и карты в зависимости от трат, а также зависеть от капризов ИБ. Например, на базе пакета Graphite: 1. Сделать процентную ставку на остаток картсчета, как по срочным вкладам, но с пересмотром в зависимости от рыночной конъюнктуры. 2. Сделать возможность рассрочки сроком до 12 месяцев при оплате дебетовой картой. 3. При оплате гривневой картой за рубежом или же на зарубежный сайтах, сделать конвертацию по курсу, действующего для операций Online без дополнительной комиссии за конвертацию.
Соответственно, банк тоже может выдвинуть ряд вполне справедливых требований, условий и ограничений. 1. Если сумма на остатке картсчета в том числе и на уже открытых срочных вкладах менее 500 000 грн, то процент на сумму остатка картсчета не начисляется. 2. Доступная револьвентная сумма лимита рассрочки составляет не более, например, 50 000 грн. Плюс разовая комиссия в 0.5% за РКО от суммы рассрочки. 3. Установить годовой лимит, например, 150 000 грн, для оплаты гривневой картой за рубежом или же на зарубежных сайтах с конвертацией по курсам, действующим для операций Online.
В принципе, практически, все выше перечисленное уже есть в виде кредиток и валютных карт. Так почему бы все лучшее не объединить в одном пакете или карте, как опции в смартфоне Ведь чем больше выпущенных карт, тем больше будет вопросов, неполадок, претензий, - тем больше понадобится сотрудников для их решения. Квалифицированных специалистов.
ol_zy написав:Поигрался с сенсом. Перестали пуши приходить по операциям. Захожу в моб. маб, а там у всех карт включено СМС, хотя СМС не приходили...Так что проверяйте периодически.
А потом ставите пуши моб. маб, заходите в сенс и там стоят СМС Правда, последний раз я запускал сенс уже давненько, еще до апгрейда, так что может что-то изменилось.
Вроде не - проверял потом в сенсе, тоже пуши. Похоже это происходит, если играться с разрешением принимать пуши на устройство, каждое приложение тянет на себя одеяло, отключая у другого. И видимо, когда включил назад общие пуши, вот и перескочило на СМС.
Аlександр написав:Самая лучшая награда - это сделать универсальный карточный пакет, собрав все самое лучшее
Пишите ещё. Сказки - они такие. Возвышенные... Сотни финансистов сидят у Аллы, штаны протирают. И прям не знают как сделать универсальный карточный пакет, собрав все самое лучшее без подсказок Александра. Просто умора