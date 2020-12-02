Додано: Чет 03 гру, 2020 14:51

Son of Sun написав: Аlександр написав: Вполне достаточно прислушаться к скромным моим предложениям, которые сводятся к реализации нераскрытых возможностей всего лишь одной карты (пакета). Но тем не менее, благодарю за поддержку! Вполне достаточно прислушаться к скромным моим предложениям, которые сводятся к реализации нераскрытых возможностей всего лишь одной карты (пакета). Но тем не менее, благодарю за поддержку!

В багатьох компаніях на ідеї працюють цілі команди, витрачаються чималі ресурси (гроші, час), а тут людина висловлює свою пропозицію, що для форуму - норм, і його починають затикати.

Банк може йому б хоча б бонус-подарунки видавав би, може, й разову винагороду на карту банку за цікаві ідеї

Толерантність на висоті... В багатьох компаніях на ідеї працюють цілі команди, витрачаються чималі ресурси (гроші, час), а тут людина висловлює свою пропозицію, що для форуму - норм, і його починають затикати.Банк може йому б хоча б бонус-подарунки видавав би, може, й разову винагороду на карту банку за цікаві ідеїТолерантність на висоті...

сделать универсальный карточный пакет, собрав все самое лучшее

Самая лучшая награда - это, чтобы не приходилось распыляться на вклады и карты в зависимости от трат, а также зависеть от капризов ИБ.Например, на базе пакета Graphite:1. Сделать процентную ставку на остаток картсчета, как по срочным вкладам, но с пересмотром в зависимости от рыночной конъюнктуры.2. Сделать возможность рассрочки сроком до 12 месяцев при оплате дебетовой картой.3. При оплате гривневой картой за рубежом или же на зарубежный сайтах, сделать конвертацию по курсу, действующего для операций Online без дополнительной комиссии за конвертацию.Соответственно, банк тоже может выдвинуть ряд вполне справедливых требований, условий и ограничений.1. Если сумма на остатке картсчета в том числе и на уже открытых срочных вкладах менее 500 000 грн, то процент на сумму остатка картсчета не начисляется.2. Доступная револьвентная сумма лимита рассрочки составляет не более, например, 50 000 грн. Плюс разовая комиссия в 0.5% за РКО от суммы рассрочки.3. Установить годовой лимит, например, 150 000 грн, для оплаты гривневой картой за рубежом или же на зарубежных сайтах с конвертацией по курсам, действующим для операций Online.В принципе, практически, все выше перечисленное уже есть в виде кредиток и валютных карт. Так почему бы все лучшее не объединить в одном пакете или карте, как опции в смартфонеВедь чем больше выпущенных карт, тем больше будет вопросов, неполадок, претензий, - тем больше понадобится сотрудников для их решения. Квалифицированных специалистов.