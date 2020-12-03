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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9122912391249125

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1047
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1047
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:04

  Vorlon написав:
  Flamingo написав:Не правильно.

Уверены, на 200%? Уже несколько раз пробовал в МАБ гасить просто через меню "Пополнить" кредитки и в качестве источника указывал свою пакетную дебетку - проводка тем же днём была по факту. Может надо перестать поддерживать мифы?


ИМХО что бы не путать новеньких - лучше давать советы по действиям которые будут идентичны в обоих приложениях.
а то ваш совет он запомнит а на три буквы "МАБ" внимания не обратит.

ЗЫ
фламинго кстати когда давал ответ - не уточнял о каком приложении говорит. так что прежде чем глаголить о 200% уточните механику в разных приложениях.

ЗЗЫ
я кстати гашу по старинке - через сбер. так как это на 300% работает одинаково в обоих приложениях :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:19

  Striker написав:
  Aps написав:Так был же совет по таким ситуациям в прошлый раз. Или вам просто поговорить? )

Был, помню. Вы говорили, что надо ждать проводку, а потом делать рассрочку. Но в этот раз был запас в целых 3 рабочих дня, но снова что-то пошло не так. Если покупка проведётся завтра (сегодня РД), то отменять эту рассрочку?

если сделали покупку за три рабочих дня до РД
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:25

Очередной раз у меня непонятки с рассрочкой. :cry: В прошлом месяце сделал покупку за день до РД (3-е число) и подал заявку на рассрочку. Эта покупка вошла в сумму оплаты для ЛП, рассрочка активируется после РД, потом я отменяю эту рассрочку через пару дней, а сегодня эта покупка снова вошла в сумму для грейса. :shock: Вопрос знатокам - куда уйдёт моя вторая оплата одной и той же покупки? :o
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:36

  mephala написав:
  Striker написав:Что делать с рассрочкой, сумма которой полностью вошла в сумму для ЛП, погашать досрочно? И если не погашать эту рассрочку, то как оно считается, 2 раза что ли с меня возьмут за эту покупку? :shock: Например, если у меня нет других трат, только одни рассрочки.


рассрочка пусть висит дальше. досрочно гасить не нужно.
текущий ЛП гасите по плану. два раза с вас за покупку не возьмут.

Я прочитал и сделал наоборот. :lol: Теперь так получается, что два раза оплачу одну и ту же покупку. :shock:
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 00:27

Striker
за покупку НИКОГДА дважды вы не заплатите. разве что глюк какой.
а так просто вы раньше времени погасили свой долг перед банком.
mephala
 
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