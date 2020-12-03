Уверены, на 200%? Уже несколько раз пробовал в МАБ гасить просто через меню "Пополнить" кредитки и в качестве источника указывал свою пакетную дебетку - проводка тем же днём была по факту. Может надо перестать поддерживать мифы?
ИМХО что бы не путать новеньких - лучше давать советы по действиям которые будут идентичны в обоих приложениях. а то ваш совет он запомнит а на три буквы "МАБ" внимания не обратит.
ЗЫ фламинго кстати когда давал ответ - не уточнял о каком приложении говорит. так что прежде чем глаголить о 200% уточните механику в разных приложениях.
ЗЗЫ я кстати гашу по старинке - через сбер. так как это на 300% работает одинаково в обоих приложениях
Aps написав:Так был же совет по таким ситуациям в прошлый раз. Или вам просто поговорить? )
Был, помню. Вы говорили, что надо ждать проводку, а потом делать рассрочку. Но в этот раз был запас в целых 3 рабочих дня, но снова что-то пошло не так. Если покупка проведётся завтра (сегодня РД), то отменять эту рассрочку?
Очередной раз у меня непонятки с рассрочкой. В прошлом месяце сделал покупку за день до РД (3-е число) и подал заявку на рассрочку. Эта покупка вошла в сумму оплаты для ЛП, рассрочка активируется после РД, потом я отменяю эту рассрочку через пару дней, а сегодня эта покупка снова вошла в сумму для грейса. Вопрос знатокам - куда уйдёт моя вторая оплата одной и той же покупки?
Отримай бонус за оформлення картки:
100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
Striker написав:Что делать с рассрочкой, сумма которой полностью вошла в сумму для ЛП, погашать досрочно? И если не погашать эту рассрочку, то как оно считается, 2 раза что ли с меня возьмут за эту покупку? Например, если у меня нет других трат, только одни рассрочки.
рассрочка пусть висит дальше. досрочно гасить не нужно. текущий ЛП гасите по плану. два раза с вас за покупку не возьмут.
Я прочитал и сделал наоборот. Теперь так получается, что два раза оплачу одну и ту же покупку.
Отримай бонус за оформлення картки:
100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus