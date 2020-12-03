Уверены, на 200%? Уже несколько раз пробовал в МАБ гасить просто через меню "Пополнить" кредитки и в качестве источника указывал свою пакетную дебетку - проводка тем же днём была по факту. Может надо перестать поддерживать мифы?
ИМХО что бы не путать новеньких - лучше давать советы по действиям которые будут идентичны в обоих приложениях. а то ваш совет он запомнит а на три буквы "МАБ" внимания не обратит.
ЗЫ фламинго кстати когда давал ответ - не уточнял о каком приложении говорит. так что прежде чем глаголить о 200% уточните механику в разных приложениях.
ЗЗЫ я кстати гашу по старинке - через сбер. так как это на 300% работает одинаково в обоих приложениях
Aps написав:Так был же совет по таким ситуациям в прошлый раз. Или вам просто поговорить? )
Был, помню. Вы говорили, что надо ждать проводку, а потом делать рассрочку. Но в этот раз был запас в целых 3 рабочих дня, но снова что-то пошло не так. Если покупка проведётся завтра (сегодня РД), то отменять эту рассрочку?
Striker написав:потом я отменяю эту рассрочку через пару дней, а сегодня эта покупка снова вошла в сумму для грейса. Вопрос знатокам - куда уйдёт моя вторая оплата одной и той же покупки?
возьмите калькулятор и посчитайте сумму ваших трат за РП. чет я на 101% уверен что сумма грейса сойдется только с вашими покупками. отмененной рассрочки там не должно быть так как на такую сумму вы уже вносили банку деньги. если бы вы не отменили рассрочку то сумма льготного периода была бы еще меньше ваших трат на сумму которую вы переплатили ранее.
ОфПреду Напомните плиз что сейчас происходит с страховками после перевыпуска карты. А то перевыпустил карту - так меня в отделении заставили заново подписать доки на страхование. Раньше не помню что бы было такое (2 года назад)
mephala написав:ОфПреду Напомните плиз что сейчас происходит с страховками после перевыпуска карты. А то перевыпустил карту - так меня в отделении заставили заново подписать доки на страхование. Раньше не помню что бы было такое (2 года назад)
Добрый день. Страховка от ФР, если была отключена, не подключается. НС может быть подключена после перевыпуска. Документы не переподписываются, вроде. Нужно уточнить в отделении, где забирали карту. Напишите куда и когда обращались.