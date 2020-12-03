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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9123912491259126>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1047
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1047
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:04

  Vorlon написав:
  Flamingo написав:Не правильно.

Уверены, на 200%? Уже несколько раз пробовал в МАБ гасить просто через меню "Пополнить" кредитки и в качестве источника указывал свою пакетную дебетку - проводка тем же днём была по факту. Может надо перестать поддерживать мифы?


ИМХО что бы не путать новеньких - лучше давать советы по действиям которые будут идентичны в обоих приложениях.
а то ваш совет он запомнит а на три буквы "МАБ" внимания не обратит.

ЗЫ
фламинго кстати когда давал ответ - не уточнял о каком приложении говорит. так что прежде чем глаголить о 200% уточните механику в разных приложениях.

ЗЗЫ
я кстати гашу по старинке - через сбер. так как это на 300% работает одинаково в обоих приложениях :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:19

  Striker написав:
  Aps написав:Так был же совет по таким ситуациям в прошлый раз. Или вам просто поговорить? )

Был, помню. Вы говорили, что надо ждать проводку, а потом делать рассрочку. Но в этот раз был запас в целых 3 рабочих дня, но снова что-то пошло не так. Если покупка проведётся завтра (сегодня РД), то отменять эту рассрочку?

если сделали покупку за три рабочих дня до РД
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:25

del
Востаннє редагувалось Striker в П'ят 04 гру, 2020 09:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:36

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Востаннє редагувалось Striker в П'ят 04 гру, 2020 09:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 00:27

Striker
за покупку НИКОГДА дважды вы не заплатите. разве что глюк какой.
а так просто вы раньше времени погасили свой долг перед банком.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 00:43

  Striker написав:потом я отменяю эту рассрочку через пару дней, а сегодня эта покупка снова вошла в сумму для грейса. :shock: Вопрос знатокам - куда уйдёт моя вторая оплата одной и той же покупки? :o


возьмите калькулятор и посчитайте сумму ваших трат за РП.
чет я на 101% уверен что сумма грейса сойдется только с вашими покупками.
отмененной рассрочки там не должно быть так как на такую сумму вы уже вносили банку деньги.
если бы вы не отменили рассрочку то сумма льготного периода была бы еще меньше ваших трат на сумму которую вы переплатили ранее.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:16

mephala
Да, по ходу я что-то натупил. Удалил сообщения.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:13

Re: Альфа-Банк

ОфПреду
Напомните плиз что сейчас происходит с страховками после перевыпуска карты.
А то перевыпустил карту - так меня в отделении заставили заново подписать доки на страхование. Раньше не помню что бы было такое (2 года назад)
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:21

  mephala написав:ОфПреду
Напомните плиз что сейчас происходит с страховками после перевыпуска карты.
А то перевыпустил карту - так меня в отделении заставили заново подписать доки на страхование. Раньше не помню что бы было такое (2 года назад)

Добрый день. Страховка от ФР, если была отключена, не подключается. НС может быть подключена после перевыпуска. Документы не переподписываются, вроде. Нужно уточнить в отделении, где забирали карту. Напишите куда и когда обращались.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:50

Alfa_Bank
Добрый день. Напомните, какой минимальный остаток должен быть на пакетке, что б не было комиса за не активность счета ?
И считается ли снятие/пополнение ощадного депо за активность ?
Kalgan
 
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