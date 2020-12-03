Kalgan написав:Alfa_Bank Добрый день. Напомните, какой минимальный остаток должен быть на пакетке, что б не было комиса за не активность счета ? И считается ли снятие/пополнение ощадного депо за активность ?
Добрый день. От 500 грн, 16 долларов США и 15 евро. Перевод с/на Ощадный считается активной операцией.
ol_zy написав:Alfa_Bank - вы конечно хорошую групу в телеграм порекомендовали https://t.me/alfa_chat_ua для описания проблем с сенс... Там ваши сотрудники рекомендуют пользоваться моно за границей, раз клиентам не нравится, что курс конвертации по платежам берется не понятно как... Правда ваш сотрудник уже удалил свои посты. Я так понимаю, скоро на любое замечание/предложение будет ответ - не нравится - идите в другой банк...
Добрый день. Приношу извинения. Группа больше рабочая, создана для обсуждения багов Sense. Все остальные вопросы по продуктам/обслуживанию лучше задавать в других каналах поддержки.
ol_zy написав:Alfa_Bank - вы конечно хорошую групу в телеграм порекомендовали https://t.me/alfa_chat_ua для описания проблем с сенс... Там ваши сотрудники рекомендуют пользоваться моно за границей, раз клиентам не нравится, что курс конвертации по платежам берется не понятно как... Правда ваш сотрудник уже удалил свои посты. Я так понимаю, скоро на любое замечание/предложение будет ответ - не нравится - идите в другой банк...
Место для скрина ответа Постернака, про "любись оно всё конём"
По "сенсу" группа интересная. Полистал и решил пока остаться с работающем мобайлом Вот про решение проблемы с уведомлениями мне особенно понравилось
Пока вопрос на изучении, как временный вариант для тех, у кого перестал работать пуш: - отключить пуш в настройках карт и на последней вкладке приложения - затем еще раз включить сперва на последней вкладке, затем в настройках каждой карты У нескольких ребят в нашей команде этот трик сработал. Продолжаем изучать проблему, чтобы решить без этих манипуляций
Ну прям квест какой-то. И судя по тому, что помогло только "нескольким ребятам" из их команды, то способ не всегда рабочий. А за смс алка скорее всего не вернет деньги тем, у кого из-за багов в "сенс" пуши отвалились
ol_zy написав:Alfa_Bank - вы конечно хорошую групу в телеграм порекомендовали https://t.me/alfa_chat_ua для описания проблем с сенс... Там ваши сотрудники рекомендуют пользоваться моно за границей, раз клиентам не нравится, что курс конвертации по платежам берется не понятно как... Правда ваш сотрудник уже удалил свои посты. Я так понимаю, скоро на любое замечание/предложение будет ответ - не нравится - идите в другой банк...
Добрый день. Приношу извинения. Группа больше рабочая, создана для обсуждения багов Sense. Все остальные вопросы по продуктам/обслуживанию лучше задавать в других каналах поддержки.
Ну так и было предложено разместить курсы валют в сенсе, чтобы всегда можно было понимать по какому курсу будет списание покупки и очень желательно, чтобы этот курс совпадал с реальным списанием (конвертацией), а именно если оплата в Польше за злотые, то либо курс злотых должен соответствовать списанию, либо курс мпс злотые в дол, дол. в грн должно соответствовать, а заявления что мол МПС затребовал такую сумму без предоставления данного требования - это нонсенс, т.к. в других банках МПС требует строго по своему курсу, который доступен на сайте и Визы и Мастера.
ol_zy написав:Alfa_Bank - вы конечно хорошую групу в телеграм порекомендовали https://t.me/alfa_chat_ua для описания проблем с сенс... Там ваши сотрудники рекомендуют пользоваться моно за границей, раз клиентам не нравится, что курс конвертации по платежам берется не понятно как... Правда ваш сотрудник уже удалил свои посты. Я так понимаю, скоро на любое замечание/предложение будет ответ - не нравится - идите в другой банк...
Добрый день. Приношу извинения. Группа больше рабочая, создана для обсуждения багов Sense. Все остальные вопросы по продуктам/обслуживанию лучше задавать в других каналах поддержки.
Надеюсь за глюки с пушами, когда у карт включилось СМС вы абон плату за СМС не снимите? Я вроде через день заметил и вернул пуши, да и СМС за это время не было ни одного, но подозреваю, что абнку могут списать в качестве нового бага нового сенса...
ol_zy написав:Alfa_Bank - вы конечно хорошую групу в телеграм порекомендовали https://t.me/alfa_chat_ua для описания проблем с сенс... Там ваши сотрудники рекомендуют пользоваться моно за границей, раз клиентам не нравится, что курс конвертации по платежам берется не понятно как... Правда ваш сотрудник уже удалил свои посты. Я так понимаю, скоро на любое замечание/предложение будет ответ - не нравится - идите в другой банк...
Добрый день. Приношу извинения. Группа больше рабочая, создана для обсуждения багов Sense. Все остальные вопросы по продуктам/обслуживанию лучше задавать в других каналах поддержки.
Надеюсь за глюки с пушами, когда у карт включилось СМС вы абон плату за СМС не снимите? Я вроде через день заметил и вернул пуши, да и СМС за это время не было ни одного, но подозреваю, что абнку могут списать в качестве нового бага нового сенса...