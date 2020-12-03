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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9123912491259126

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1047
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1047
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:24

  Kalgan написав:Alfa_Bank
Добрый день. Напомните, какой минимальный остаток должен быть на пакетке, что б не было комиса за не активность счета ?
И считается ли снятие/пополнение ощадного депо за активность ?

Добрый день. От 500 грн, 16 долларов США и 15 евро. Перевод с/на Ощадный считается активной операцией.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:27

  ol_zy написав:Alfa_Bank - вы конечно хорошую групу в телеграм порекомендовали https://t.me/alfa_chat_ua для описания проблем с сенс... Там ваши сотрудники рекомендуют пользоваться моно за границей, раз клиентам не нравится, что курс конвертации по платежам берется не понятно как... Правда ваш сотрудник уже удалил свои посты. Я так понимаю, скоро на любое замечание/предложение будет ответ - не нравится - идите в другой банк...

Добрый день. Приношу извинения. Группа больше рабочая, создана для обсуждения багов Sense. Все остальные вопросы по продуктам/обслуживанию лучше задавать в других каналах поддержки.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:34

  ol_zy написав:Alfa_Bank - вы конечно хорошую групу в телеграм порекомендовали https://t.me/alfa_chat_ua для описания проблем с сенс... Там ваши сотрудники рекомендуют пользоваться моно за границей, раз клиентам не нравится, что курс конвертации по платежам берется не понятно как... Правда ваш сотрудник уже удалил свои посты. Я так понимаю, скоро на любое замечание/предложение будет ответ - не нравится - идите в другой банк...

Место для скрина ответа Постернака, про "любись оно всё конём" :)
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:38

ну эт он Таську с её Т2Ю так приголубил :)
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:45

Re: Альфа-Банк

По "сенсу" группа интересная. Полистал и решил пока остаться с работающем мобайлом :mrgreen:
Вот про решение проблемы с уведомлениями мне особенно понравилось :mrgreen:
Пока вопрос на изучении, как временный вариант для тех, у кого перестал работать пуш:
- отключить пуш в настройках карт и на последней вкладке приложения
- затем еще раз включить сперва на последней вкладке, затем в настройках каждой карты
У нескольких ребят в нашей команде этот трик сработал. Продолжаем изучать проблему, чтобы решить без этих манипуляций

Ну прям квест какой-то. И судя по тому, что помогло только "нескольким ребятам" из их команды, то способ не всегда рабочий. А за смс алка скорее всего не вернет деньги тем, у кого из-за багов в "сенс" пуши отвалились
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:03

Вигравайте авто з карткою Mastercard від Альфа-Банку Україна

20 автівок Audio Q3 :!: :idea:

https://alfabank.ua/about/press/vigrava ... rayin-2358
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:09

  Alfa_Bank написав:
  ol_zy написав:Alfa_Bank - вы конечно хорошую групу в телеграм порекомендовали https://t.me/alfa_chat_ua для описания проблем с сенс... Там ваши сотрудники рекомендуют пользоваться моно за границей, раз клиентам не нравится, что курс конвертации по платежам берется не понятно как... Правда ваш сотрудник уже удалил свои посты. Я так понимаю, скоро на любое замечание/предложение будет ответ - не нравится - идите в другой банк...

Добрый день. Приношу извинения. Группа больше рабочая, создана для обсуждения багов Sense. Все остальные вопросы по продуктам/обслуживанию лучше задавать в других каналах поддержки.

Ну так и было предложено разместить курсы валют в сенсе, чтобы всегда можно было понимать по какому курсу будет списание покупки и очень желательно, чтобы этот курс совпадал с реальным списанием (конвертацией), а именно если оплата в Польше за злотые, то либо курс злотых должен соответствовать списанию, либо курс мпс злотые в дол, дол. в грн должно соответствовать, а заявления что мол МПС затребовал такую сумму без предоставления данного требования - это нонсенс, т.к. в других банках МПС требует строго по своему курсу, который доступен на сайте и Визы и Мастера.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:14

  Alfa_Bank написав:
  ol_zy написав:Alfa_Bank - вы конечно хорошую групу в телеграм порекомендовали https://t.me/alfa_chat_ua для описания проблем с сенс... Там ваши сотрудники рекомендуют пользоваться моно за границей, раз клиентам не нравится, что курс конвертации по платежам берется не понятно как... Правда ваш сотрудник уже удалил свои посты. Я так понимаю, скоро на любое замечание/предложение будет ответ - не нравится - идите в другой банк...

Добрый день. Приношу извинения. Группа больше рабочая, создана для обсуждения багов Sense. Все остальные вопросы по продуктам/обслуживанию лучше задавать в других каналах поддержки.

Надеюсь за глюки с пушами, когда у карт включилось СМС вы абон плату за СМС не снимите? Я вроде через день заметил и вернул пуши, да и СМС за это время не было ни одного, но подозреваю, что абнку могут списать в качестве нового бага нового сенса...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:16

  ol_zy написав:
  Alfa_Bank написав:
  ol_zy написав:Alfa_Bank - вы конечно хорошую групу в телеграм порекомендовали https://t.me/alfa_chat_ua для описания проблем с сенс... Там ваши сотрудники рекомендуют пользоваться моно за границей, раз клиентам не нравится, что курс конвертации по платежам берется не понятно как... Правда ваш сотрудник уже удалил свои посты. Я так понимаю, скоро на любое замечание/предложение будет ответ - не нравится - идите в другой банк...

Добрый день. Приношу извинения. Группа больше рабочая, создана для обсуждения багов Sense. Все остальные вопросы по продуктам/обслуживанию лучше задавать в других каналах поддержки.

Надеюсь за глюки с пушами, когда у карт включилось СМС вы абон плату за СМС не снимите? Я вроде через день заметил и вернул пуши, да и СМС за это время не было ни одного, но подозреваю, что абнку могут списать в качестве нового бага нового сенса...

Если перешли на пуш, то платы не будет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:31

  greenozon написав:Вигравайте авто з карткою Mastercard від Альфа-Банку Україна

20 автівок Audio Q3 :!: :idea:

https://alfabank.ua/about/press/vigrava ... rayin-2358


Надто щедро роздати 20 автівок вартістю від млн. кожна як для можливостей сільпа. Слабо віриться, але пробуйте :D .
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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