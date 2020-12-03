Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:45

Пока вопрос на изучении, как временный вариант для тех, у кого перестал работать пуш:

- отключить пуш в настройках карт и на последней вкладке приложения

- затем еще раз включить сперва на последней вкладке, затем в настройках каждой карты

У нескольких ребят в нашей команде этот трик сработал. Продолжаем изучать проблему, чтобы решить без этих манипуляций

По "сенсу" группа интересная. Полистал и решил пока остаться с работающем мобайломВот про решение проблемы с уведомлениями мне особенно понравилосьНу прям квест какой-то. И судя по тому, что помогло только "нескольким ребятам" из их команды, то способ не всегда рабочий. А за смс алка скорее всего не вернет деньги тем, у кого из-за багов в "сенс" пуши отвалились