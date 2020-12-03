ol_zy написав:Ну так и было предложено разместить курсы валют в сенсе, чтобы всегда можно было понимать по какому курсу будет списание покупки и очень желательно, чтобы этот курс совпадал с реальным списанием (конвертацией), а именно если оплата в Польше за злотые, то либо курс злотых должен соответствовать списанию, либо курс мпс злотые в дол, дол. в грн должно соответствовать, а заявления что мол МПС затребовал такую сумму без предоставления данного требования - это нонсенс, т.к. в других банках МПС требует строго по своему курсу, который доступен на сайте и Визы и Мастера.
Это старая тема, к сенсу отношения не имеет. Уже несколько лет как, Альфа применяет собственные курсы списания, в т.ч. при покупке с долларовой карты "Виза" в валюте третьих стран.