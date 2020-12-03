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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9124912591269127

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1047
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1047
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:55

  Ой+ написав:
  greenozon написав:Вигравайте авто з карткою Mastercard від Альфа-Банку Україна

20 автівок Audio Q3 :!: :idea:

https://alfabank.ua/about/press/vigrava ... rayin-2358


Надто щедро роздати 20 автівок вартістю від млн. кожна як для можливостей сільпа. Слабо віриться, але пробуйте :D .

Ну да. Укрсиб Пежо типа розыгрывает, а Сильпо 20 Ауди, но что такое Сильпо по сравнению с Укрсибом. Начался марафон кто больше наобещает, а выиграют понятно кто.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:00

  ol_zy написав:Ну так и было предложено разместить курсы валют в сенсе, чтобы всегда можно было понимать по какому курсу будет списание покупки и очень желательно, чтобы этот курс совпадал с реальным списанием (конвертацией), а именно если оплата в Польше за злотые, то либо курс злотых должен соответствовать списанию, либо курс мпс злотые в дол, дол. в грн должно соответствовать, а заявления что мол МПС затребовал такую сумму без предоставления данного требования - это нонсенс, т.к. в других банках МПС требует строго по своему курсу, который доступен на сайте и Визы и Мастера.

Это старая тема, к сенсу отношения не имеет. Уже несколько лет как, Альфа применяет собственные курсы списания, в т.ч. при покупке с долларовой карты "Виза" в валюте третьих стран.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:39

Re: Альфа-Банк

  wig написав:Альфа применяет собственные курсы списания

так и есть, платил на ebay в евро - списало по курсу где-то на 50 коп выше курса онлайн обмена. если бы не акционная беспроцентная рассрочка не было бы и смысла переплачивать. + возможный кешбек на маркетплейсы
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:43

  wtf написав:
  wig написав:Альфа применяет собственные курсы списания

так и есть, платил на ebay в евро - списало по курсу где-то на 50 коп выше курса онлайн обмена. если бы не акционная беспроцентная рассрочка не было бы и смысла переплачивать. + возможный кешбек на маркетплейсы

Курс гривна-евро у банков, и так свой. Так что, это не показатель.
А вот на плече доллар-валюта третьих стран, должен применяться курс МПС. В других банках курс МПС. У Альфы - особенный.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:03

Re: Альфа-Банк

wtf написав:так и есть, платил на ebay в евро - списало по курсу где-то на 50 коп выше курса онлайн обмена.

Не зовсім так. Мова йшла про валюти відмінні від $, €. В Альфі є курси для карткових операцій в $, €, які вказані на сайті і по яких відбудуться списання за покупки, на сьогоднішній момент це 35,1грн/1€.
А от курс інших валют буле відомий лише постфактум і не відповідатиме курсу МПС на дату списання.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:17

  Кочевник написав:
  Faceless написав:
Кочевник написав:Тим, кого Альфа кинула з кешбеком на Розетці, хочаб якась відповідь була?
В сенсі кинула? Пройшло по маркетплейсам

10% на сплату візою. На "чорну п'ятницю."


Те саме питання. Замовляв алкогольні напої. Акційні 10% кешбеку не нарахували.
Альфабанк наполягає, що операція здійснена не на сайті/у продавця Розетка.
Алфавит
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:37

  Алфавит написав:
  Кочевник написав:10% на сплату візою. На "чорну п'ятницю."


Те саме питання. Замовляв алкогольні напої. Акційні 10% кешбеку не нарахували.
Альфабанк наполягає, що операція здійснена не на сайті/у продавця Розетка.

На сайте розетки посвященной этой акции была оговорка что в акции не участвуют алкоголь, ювелирка и что-то еще. В самих правилах акции эти исключения прописаны не были. По сути розетка подставила альфу с такими условиями потому как если просто клиент альфы просто прочитал правила акции, но не читал всякие рекламные баннеры на розетке то об этих исключениях он бы не узнал
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:44

Re: Альфа-Банк

В кабинет Экомаркета Подяка не получается зайти. Никто не знает, в чем проблема?
Andrew75
 
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