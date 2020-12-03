ol_zy написав:Ну так и было предложено разместить курсы валют в сенсе, чтобы всегда можно было понимать по какому курсу будет списание покупки и очень желательно, чтобы этот курс совпадал с реальным списанием (конвертацией), а именно если оплата в Польше за злотые, то либо курс злотых должен соответствовать списанию, либо курс мпс злотые в дол, дол. в грн должно соответствовать, а заявления что мол МПС затребовал такую сумму без предоставления данного требования - это нонсенс, т.к. в других банках МПС требует строго по своему курсу, который доступен на сайте и Визы и Мастера.
Это старая тема, к сенсу отношения не имеет. Уже несколько лет как, Альфа применяет собственные курсы списания, в т.ч. при покупке с долларовой карты "Виза" в валюте третьих стран.
wig написав:Альфа применяет собственные курсы списания
так и есть, платил на ebay в евро - списало по курсу где-то на 50 коп выше курса онлайн обмена. если бы не акционная беспроцентная рассрочка не было бы и смысла переплачивать. + возможный кешбек на маркетплейсы
wig написав:Альфа применяет собственные курсы списания
так и есть, платил на ebay в евро - списало по курсу где-то на 50 коп выше курса онлайн обмена. если бы не акционная беспроцентная рассрочка не было бы и смысла переплачивать. + возможный кешбек на маркетплейсы
Курс гривна-евро у банков, и так свой. Так что, это не показатель. А вот на плече доллар-валюта третьих стран, должен применяться курс МПС. В других банках курс МПС. У Альфы - особенный.
wtf написав:так и есть, платил на ebay в евро - списало по курсу где-то на 50 коп выше курса онлайн обмена.
Не зовсім так. Мова йшла про валюти відмінні від $, €. В Альфі є курси для карткових операцій в $, €, які вказані на сайті і по яких відбудуться списання за покупки, на сьогоднішній момент це 35,1грн/1€. А от курс інших валют буле відомий лише постфактум і не відповідатиме курсу МПС на дату списання.
Кочевник написав:10% на сплату візою. На "чорну п'ятницю."
Те саме питання. Замовляв алкогольні напої. Акційні 10% кешбеку не нарахували. Альфабанк наполягає, що операція здійснена не на сайті/у продавця Розетка.
На сайте розетки посвященной этой акции была оговорка что в акции не участвуют алкоголь, ювелирка и что-то еще. В самих правилах акции эти исключения прописаны не были. По сути розетка подставила альфу с такими условиями потому как если просто клиент альфы просто прочитал правила акции, но не читал всякие рекламные баннеры на розетке то об этих исключениях он бы не узнал
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
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50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0