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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:17
Andrew75 написав:
В кабинет Экомаркета Подяка не получается зайти. Никто не знает, в чем проблема?
Щось міняють. Форму входу точно змінили.
Дуже незручно, коли логіном є нова, перевипущена за терміном картка.
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