Щось міняють. Форму входу точно змінили.
Дуже незручно, коли логіном є нова, перевипущена за терміном картка.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:17
Щось міняють. Форму входу точно змінили.
Дуже незручно, коли логіном є нова, перевипущена за терміном картка.
Підпис без реферальних посилань
Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:37
Re: Альфа-Банк
Может и больше, у меня этот процесс занял 2,5 месяца
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
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