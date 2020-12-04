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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:17
Andrew75 написав:
В кабинет Экомаркета Подяка не получается зайти. Никто не знает, в чем проблема?
Щось міняють. Форму входу точно змінили.
Дуже незручно, коли логіном є нова, перевипущена за терміном картка.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 00:13
Алфавит написав:
Те саме питання. Замовляв алкогольні напої. Акційні 10% кешбеку не нарахували.
Альфабанк наполягає, що операція здійснена не на сайті/у продавця Розетка.
отменяйте Розетку да и все, пусть возвращают гроши
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Додано: Суб 05 гру, 2020 10:02
Кочевник написав: Andrew75 написав:
В кабинет Экомаркета Подяка не получается зайти. Никто не знает, в чем проблема?
Щось міняють. Форму входу точно змінили.
Дуже незручно, коли логіном є нова, перевипущена за терміном картка.
Так какой сейчас логин/пароль ?
Под старыми - не пускает.
Кому то удалось зайти в новую кабину подяки ?
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