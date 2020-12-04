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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9125912691279128

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1047
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1047
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:17

  Andrew75 написав:В кабинет Экомаркета Подяка не получается зайти. Никто не знает, в чем проблема?

Щось міняють. Форму входу точно змінили.
Дуже незручно, коли логіном є нова, перевипущена за терміном картка.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:37

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:через 2..3 недели после смены тарифа на Эко карта должна отобразиться в Подяке.

Может и больше, у меня этот процесс занял 2,5 месяца :(
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2127
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 00:13

  Алфавит написав:Те саме питання. Замовляв алкогольні напої. Акційні 10% кешбеку не нарахували.
Альфабанк наполягає, що операція здійснена не на сайті/у продавця Розетка.


отменяйте Розетку да и все, пусть возвращают гроши
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 10:02

  Кочевник написав:
  Andrew75 написав:В кабинет Экомаркета Подяка не получается зайти. Никто не знает, в чем проблема?

Щось міняють. Форму входу точно змінили.
Дуже незручно, коли логіном є нова, перевипущена за терміном картка.

Так какой сейчас логин/пароль ?
Под старыми - не пускает.
Кому то удалось зайти в новую кабину подяки ?
mustbe
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  #<1 ... 9125912691279128
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