Щось міняють. Форму входу точно змінили.
Дуже незручно, коли логіном є нова, перевипущена за терміном картка.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:17
Щось міняють. Форму входу точно змінили.
Дуже незручно, коли логіном є нова, перевипущена за терміном картка.
Підпис без реферальних посилань
Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:37
Re: Альфа-Банк
Может и больше, у меня этот процесс занял 2,5 месяца
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Суб 05 гру, 2020 00:13
Додано: Суб 05 гру, 2020 10:02
Так какой сейчас логин/пароль ?
Под старыми - не пускает.
Кому то удалось зайти в новую кабину подяки ?
Додано: Суб 05 гру, 2020 11:40
как я понимаю механизм работы, если проводки не будет, то затраты даже не учтутся при расчете суммы погашения, и она попадет в след период. рассрочка тоже.
теоретически возможны глюки, если проводка по времени будет близка к времени расчета по РД, но пока про такое на практике никто не писал.
так что влета нет
Зараз переглядають цей форум: kostya77, vitaliy_berdinskikh і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|