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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:17
Andrew75 написав:
В кабинет Экомаркета Подяка не получается зайти. Никто не знает, в чем проблема?
Щось міняють. Форму входу точно змінили.
Дуже незручно, коли логіном є нова, перевипущена за терміном картка.
Підпис без реферальних посилань
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Кочевник
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Додано: Суб 05 гру, 2020 00:13
Алфавит написав:
Те саме питання. Замовляв алкогольні напої. Акційні 10% кешбеку не нарахували.
Альфабанк наполягає, що операція здійснена не на сайті/у продавця Розетка.
отменяйте Розетку да и все, пусть возвращают гроши
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Додано: Суб 05 гру, 2020 10:02
Кочевник написав: Andrew75 написав:
В кабинет Экомаркета Подяка не получается зайти. Никто не знает, в чем проблема?
Щось міняють. Форму входу точно змінили.
Дуже незручно, коли логіном є нова, перевипущена за терміном картка.
Так какой сейчас логин/пароль ?
Под старыми - не пускает.
Кому то удалось зайти в новую кабину подяки ?
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mustbe
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Додано: Суб 05 гру, 2020 11:40
Striker написав: Aps написав:
Так был же совет по таким ситуациям в прошлый раз. Или вам просто поговорить? )
Был, помню. Вы говорили, что надо ждать проводку, а потом делать рассрочку. Но в этот раз был запас в целых 3 рабочих дня, но снова что-то пошло не так. Если покупка проведётся завтра (сегодня РД), то отменять эту рассрочку?
как я понимаю механизм работы, если проводки не будет, то затраты даже не учтутся при расчете суммы погашения, и она попадет в след период. рассрочка тоже.
теоретически возможны глюки, если проводка по времени будет близка к времени расчета по РД, но пока про такое на практике никто не писал.
так что влета нет
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Додано: Суб 05 гру, 2020 16:43
mustbe написав: Кочевник написав: Andrew75 написав:
В кабинет Экомаркета Подяка не получается зайти. Никто не знает, в чем проблема?
Щось міняють. Форму входу точно змінили.
Дуже незручно, коли логіном є нова, перевипущена за терміном картка.
Так какой сейчас логин/пароль ?
Под старыми - не пускает.
Кому то удалось зайти в новую кабину подяки ?
Аналогічно!
Підтримка сказала, що зайти можна буде протягом доби.
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