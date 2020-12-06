Щось міняють. Форму входу точно змінили.
Дуже незручно, коли логіном є нова, перевипущена за терміном картка.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:17
Щось міняють. Форму входу точно змінили.
Дуже незручно, коли логіном є нова, перевипущена за терміном картка.
Підпис без реферальних посилань
Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:37
Re: Альфа-Банк
Может и больше, у меня этот процесс занял 2,5 месяца
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Суб 05 гру, 2020 00:13
Додано: Суб 05 гру, 2020 10:02
Так какой сейчас логин/пароль ?
Под старыми - не пускает.
Кому то удалось зайти в новую кабину подяки ?
Додано: Суб 05 гру, 2020 11:40
как я понимаю механизм работы, если проводки не будет, то затраты даже не учтутся при расчете суммы погашения, и она попадет в след период. рассрочка тоже.
теоретически возможны глюки, если проводка по времени будет близка к времени расчета по РД, но пока про такое на практике никто не писал.
так что влета нет
Додано: Суб 05 гру, 2020 16:43
Аналогічно!
Підтримка сказала, що зайти можна буде протягом доби.
Додано: Нед 06 гру, 2020 16:40
Подскажите, как лучше поступить в такой ситуации.
Под очередную РД, закрывая долг, случайно бросил на кредитку World Maximum 2 раза сумму задолжености. В итоге, на кредитке лежат свои.
Задача минимум: перевести деньги на другую карту или депо альфы, чтобы пользоваться кредитными.
Задача максимум: вывести деньги в другой банк.
Как минимизировать потери (комиссии)?
Додано: Нед 06 гру, 2020 16:44
Re: Альфа-Банк
Придбати щось непотрібне, щоби потім його продати.
Інакше - 4% комісії за зняття готівки/переказ на свій рахунок.
Підпис без реферальних посилань
Додано: Нед 06 гру, 2020 16:59
Re: Альфа-Банк
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